La Diagonela 2021: začíná nový ročník Ski Classics. Smutná obhajuje bronz

La Diagonela 2021 - vše o 1. závodu Visma Ski Classics datum: 16. ledna 2021

místo: Zuoz (Engadin), Švýcarsko

délka: 65 km klasicky

start ženy: 8:10

start muži: 8:40



Přímý přenos závodu můžete sledovat na ČT Sport.

Trasa a profil závodu

V oblasti s více než 220 km upravených běžeckých tras čeká na „laufaře“ nejdelší závod v běhu na lyžích klasicky na území Švýcarska. La Diagonela je unikátní svými scenériemi i nadmořskou výškou závodu, ve které se koná. Od startu do cíle se závodníci pohybují v nadmořské výšce 1670-1830 m.n.m., pro srovnání nejvyšší bod Jizerské 50 je 1 000 m.n.m. Trasa vede ze Zuozu údolím Engadin až do světoznámého střediska zimních sportů Sv. Mořic, ve kterém se kurz trasy a obrací a přes letiště Samedan / Engadin se závodníci vracejí zpět do Zuozu.

Češi na startu La Diagonely

Na start se postaví hned sedmnáctka českých běžců na lyžích. Česká výprava tak tvoří podstatnou část startovního pole, které je kvůli aktuálním opatřením zredukované na zhruba 130 závodníků v kategorii Elite.

Muži: Stanislav Řezáč, Pavel Endršt, Pavel Sehnal (všichni Slavia Pojišťovna Sport Team), Jiří Pliska, Václav Sedláček (oba Silvini Madshus Team), Jan Šrail, Fabián Štoček (oba Vltava Fund Ski Team), Miroslav Rypl, Adam Matous (oba ed System Bauer Team)

Ženy: Kateřina Smutná, Anna Sixtová (obě ed System Bauer Team), Karolína Grohová, Lenka Blažková, Kateřina Moravcová, Helena Erbenová Karásková (všechny Silvini Madshus Team), Andrea Klementová (Vltava Fund Ski Team), Klára Moravcová, Tereza Hujerová (obě Slavia Pojišťovna Sport Team)

Výsledky La Diagonely 2020