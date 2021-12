Skvělý Novák znovu doběhl pátý! Tentokrát v plné konkurenci

Z vítězství se radoval domácí Simen Hegstad Krüger. Úspěch Norů v drobném sněžení podtrhl druhý Hans Christer Holund. Za nejlepší dvojicí měl Novák odstup 21,1 sekundy a čtvrtý Alexej Červotkin porazil pětadvacetiletého českého reprezentanta o pouhou desetinu.

„Když jsem dojel, byl jsem malinko zklamaný, protože k medaili chybělo opravdu jen málo. Celkově ale převládá nadšení. Nečekal jsem, že by z toho mohl být až takový výsledek,“ řekl Novákna webu svazu. „Opět mi pomohly také velmi dobře připravené lyže. Podmínka byla taková pomalejší a tahalo to trochu za nohy. Místy byl i hluboký sníh, jednou jsem zajel špičkou lyže do hlubšího sněhu na kraji a málem jsem spadl. Naštěstí se mi to podařilo ustát.“

Novák se od začátku závodu pohyboval v popředí. Na mezičasech na 4,6 a 6,1 kilometru byl nejrychlejší a na většině se vešel do třetího místa. Půldruhého kilometru před cílem figuroval na třetím pozici, ale v závěru se před něj dostali Nyenget a těsně Červotkin. Novák ale mimo jiné jasně porazil i vedoucího muže SP Johannese Hösflota Klaeba z Norska či obhájce prvenství Alexandra Bolšunova z Ruska.

Tři kola Novák spolupracoval s Norem Didrikem Tönsethem, který byl o jeden okruh napřed. „Poslední už jsem jel sám, což pak bylo samozřejmě o poznání náročnější,“ řekl Novák. V posledním okruhu už cítil, že mu docházejí síly. “V kopci jsem se trochu motal a musel jsem to přetlačoval silou. Přitom jsem chtěl závod začít volněji, abych pošetřil síly do posledních dvou okruhů, ale asi jsem začal rychleji,„ popisoval.

Před týdnem dojel Novák pátý ve stíhačce na 15 kilometrů volně, ale ve finské Ruce kvůli mrazu nestartovali Norové či finský reprezentant Iivo Niskanen.

Na stupně vítězů čekají čeští běžci na lyžích osm let. Naposledy se mezi tři nejlepší vešel Lukáš Bauer, který koncem listopadu 2013 vyhrál v Ruce klasickou desítku.

Výsledky SP v běhu na lyžích v Lillehammeru (Norsko):

Muži - 15 km volně: 1. Krüger 32:26,2, 2. Holund -1,6, 3. Nyenget (všichni Nor.) -17,5, 4. Červotkin (Rus.) -21,0, 5. M. Novák (ČR) -21,1, 6. Tönseth -27,2, 7. Amundsen -27,9, 8. Moseby -29,9, 9. Röthe (všichni (Nor.) -31,2, 10. Magnificat (Fr.) -35,5.

Průběžné pořadí SP (po 5 z 32 závodů): 1. Klaebo (Nor.) 256 b., 2. Bolšunov (Rus.) 233, 3. Červotkin 162, 4. Valnes (Nor.) 160, 5. Usťugov 150, 6. Terentěv (oba Rus.) 141, ...8. M. Novák 123, 74. Šeller (ČR) 4.