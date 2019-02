Lyže nebo prkno? Věděl jsem, co si vybere, říká Bank o Ledecké | iSport.cz

Prkno šlo na pár týdnů do kouta. Ester Ledecká si před startem MS v Aare dopřála soustředěný blok lyžařského tréninku i závodů. Obhajobu titulu světové šampionky na snowboardovém šampionátu v okolí Park City vyměnila za lyžařské dobrodružství, v němž si od zítřka vyzkouší super-G, alpskou kombinaci a sjezd. „Určitě máme nějaké představy, ale nebudeme je říkat,“ usmívá se kouč Tomáš Bank otázce na cíle pro šampionát.

Jak hodnotíte rozhodnutí Ledecké vybrat si nakonec lyžařské mistrovství světa?

„Mě to nepřekvapilo, my jsme o tom mluvili už dávno. Snažili jsme se, aby přeložili mistrovství světa na snowboardu, ale tím, že to je v Americe, v Park City, není to tak jednoduché. Já jsem moc nepochyboval, věděl jsem, že si vybere lyžování. I když konečné rozhodnutí hodně dlouho nepadlo, v podstatě jsme všechno směřovali k tomu, že pojede na lyže.“

Měl jste na její rozhodnutí vliv?

„Ani nevím, kdo byl ten rozhodující faktor. Já jsem byl spíš pozorovatel a pořád jsem věřil, že pojede na Aare. Vůbec bych se nebránil variantě, že by se rozhodla pro všechny sjezdy, vypustila by svěťák na snowboardu a zaměřili bychom se na sjezdařské mistrovství světa a na svěťák na lyžích. Nakonec to dopadlo takhle. Pak jsme museli trošku změnit plán. Myslím, že je to dobře a že směrem k mistrovství světa by to mohlo fungovat.“

Jak se zatím podle vás vyvíjí sezona Ledecké na lyžích?

„Nahoru, dolů. Některé výsledky byly hodně kvalitní, některé jízdy byly vynikající. Ta úplně nejlepší byla bohužel v tréninku. Poslední víkend (v Garmisch-Partenkirchenu Ledecká nedokončila super-G a ve sjezdu nebodovala) byl dost nešťastný. Naštěstí se jí nic nestalo, utržila jen psychické rány, a ne fyzické.“

Stihne se do úterního startu světového šampionátu dát psychicky dohromady?

„U ní je vždycky klíčová sebedůvěra a každá takováhle chyba, kterou na lyžích udělá, se projeví. Ona potřebuje, třeba i tréninkem, tu sebedůvěru zase dohnat. Je obrovský rozdíl v tom, když si věří, když ví, jak na to. Pak jízda vypadá úplně jinak, než když má nějaké pochybnosti.“

Takže jak se dostávala do pohody?

„Tréninkem. Když se jí povedou dvě tři jízdy, dostane se do pohody. Vloni na olympiádě v posledních trénincích jezdila špičkově, začala si ohromně věřit.“

Oproti konkurenci jste opět měli na trénink omezený čas. Co jste před mistrovstvím světa stihli?

„V minulých měsících jsem žehral na nedostatek tréninku obřího slalomu, což si myslím, že jsme dohnali, velmi kvalitní tréninky jsme měli. Teď už budeme jenom trošku ladit slalom. Ten jezdila málo a pořád chce startovat v kombinaci, takže ho taky budeme muset zařadit.“

Kolik slalomových tréninků jste zatím zvládli?

„Se slalomem musíme opatrně, protože tam hrozí nějaké trable se zády. Je to nejnáročnější věc na její pohybový aparát. Do mistrovství světa jsme měli čtyři dny. Dva v Chile a mezi svátky jsme slalom trénovali taky dva dny. Zdálo se mi, že jí to docela jde, na to, že to vůbec nejezdí. Ale jistota tam samozřejmě není.“

Co od mistrovství světa čekáte?

„Asi před čtrnácti dny jsme se v týmu dohodli, že to říkat nebudeme, abychom Ester nedostávali pod ještě větší tlak. Protože už tak je na ni ten tlak docela vysoký. Určitě mám nějaké představy, ale nebudu je říkat.“

Co říkáte na svah, kde už Ledecká vloni závodila při finále Světového poháru?

„Myslím, že Ester by to vyhovovat mělo. Loni jsme tam byli na jaře, sníh byl poměrně dost firnovatý. Co si pamatuju z mizávody nulého mistrovství světa, tam byl dost agresivní sníh. Nebyl to led, ale přitom to bylo hodně tvrdé a dost dobře se tam lyžovalo. Ondra to měl vždycky rád. U Ester je to trošku jiné, protože ona má občas ze snowboardu na začátku oblouku takový driftík. A sníh, který není led, při tom driftu víc brzdí. Musíme ji donutit, aby jela čistě, protože každé zaváhání bude stát hrozně moc času.“

Jak vzpomínáte na loňské závody v Aare?

„Loni tam byla poprvé a svah se jí hrozně líbil. Byla druhá v tréninku, potom byla ve sjezdu jedenáctá po docela velké chybě. V super-G tenkrát nedokončila kvůli zádům. Předvedla tam jedny z nejlepších jízd, které za celou sezonu dala.“

Před rokem tam ale nebylo moc diváků, jakou čekáte atmosféru teď?

„Já se furt vracím k mistrovství světa, co tam bylo před dvanácti lety. Tehdy byla hvězdou Anja Pärsonová, která byla favoritkou skoro ve všech disciplínách, takže tam byla docela slušná atmosféra. Ale, samozřejmě, je to limitované tím, že to je odlehlá končina. Lidí tam tolik nežije, nebude to jako v Alpách. Ale tohle je tak velká akce, že pár tisícovek diváků snad přijde.“

Před dvanácti lety v Aare vyhrála slalom Šárka Strachová, vzpomínáte?

(úsměv) „Na to si samozřejmě vzpomínám velmi dobře. Pamatuju si, že jsme byli zrovna po večeři. Nebyli jsme na kopci, protože jsme druhý den měli závod. Bomba… Ondra tam taky dobře jezdil, pak jsme ještě jeli týmovku. Máme odtamtud dobré zážitky.“