Ledecká na MS patnáctá v kombinaci, Slovenka Vlhová vyjela stříbro | iSport.cz

Ledecká si dnes po zklamání v superobřím slalomu dojela pro nejlepší individuální výsledek na lyžařském MS, nejvýše dvacátá byla dosud právě v kombinaci na minulém šampionátu 2017 ve Svatém Mořici, kde se poprvé poměřila s lyžařkami specialistkami.

"Mám hroznou radost, jak jsem to zvládla. Myslím, že to je dobrý výsledek," řekla Ledecká, kterou čeká v sobotu volno a v neděli sjezd.

Holdenerová svedla o zlato dramatický souboj se slovenskou slalomářkou Petrou Vlhovou a porazila ji o pouhé tři setiny sekundy. Slovensko nicméně slaví historicky první individuální medaili z MS. Bronz vybojovala Norka Ragnhild Mowinckelová, jež ze stupňů vítězů odsunula nejrychlejší sjezdařku Ramonu Siebenhoferovou z Rakouska.

Pauláthová, 17. z olympijské kombinace v Koreji, měla respekt ze sjezdu a především ze skoků. "Měla jsem z toho stres celou noc, skoro jsem nespala. Ptám se všech trenérů a závodníků, co mám dělat, abych neletěla na patky. Ale jak se leknu uprostřed, tak se postavím a odstředivka mě tlačí dozadu a já letím hůř. Prostě jsem se to nenaučila a už se těším na slalom. Taky jsem ho letos moc nezajezdila, asi tak šestkrát, ale rozhodně se v něm cítím líp než ve sjezdu," řekla.

Jenže ani slalom se jí moc nepovedl, zajela 22. čas, zatímco specialistka na rychlost Ledecká patnáctý.

Holdenerová je pravděpodobně poslední mistryní světa v této disciplíně, v níž se na MS závodilo poprvé v roce 1932. Kombinace by totiž měla z programu na velkých akcích zmizet. Další z favoritek Mikaela Shiffrinová si po zlatu v super-G dopřála pauzu a soustředí se na obří slalom i slalom speciál.

Mistrovství světa ve sjezdovém lyžování v Aare (Švédsko):

Ženy - kombinace: 1. Holdenerová (Švýc.) 2:02,13 (sjezd: 1:13,13 + slalom: 49,00), 2. Vlhová (SR) -0,03 (1:13,43+48,73), 3. Mowinckelová (Nor.) -0,45 (1:12,77+49,81), 4. Siebenhoferová (Rak.) -0,49 (1:12,71+49,91), 5. Remmeová (Kan.) -1,13 (1:14,68+48,58), 6. Brignoneová (It.) -1,39 (1:13,31+50,21), 7. Lieová (Nor.) -1,51 (1:13,87+49,77), 8. Gritschová (Rak.) -1,69 (1:14,80+49,02), 9. Hörnbladová (Švéd.) -2,06 (1:13,59+50,60), 10. Štuhecová (Slovin.) -2,14 (1:12,72+51,55), ...15. Ledecká -2,90 (1:13,85+51,18), 24. Pauláthová (obě ČR) -6,23 (1:15,14+53,22).