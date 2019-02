Shiffrinová o kritice Vonnové a Millera: Já jsem já a nikdo jiný | iSport.cz

Shiffrinová přijela do Aare jako fenoménka letošní sezony. Ve Světovém poháru už letos kromě sjezdu vyhrála v pěti disciplínách a nasbírala 13 triumfů, takže jí jen jedno vítězství dělí od rekordu Vreni Schneiderové ze sezony 1988/1989.

V Aare vyhrála Shiffrinová úvodní super-G, je favoritkou slalomu i obřího slalomu. Podle formy z letošní sezony by byla ale jasnou kandidátkou na zlato i v alpské kombinaci. Shiffrinová se však rozhodla páteční závod vynechat a nejela ani nedělní sjezd speciál.

„Mohla vyhrát všechno,“ komentovala její rozhodnutí Vonnová. „Já jsem závodník, chci závodit v každém závodě, co můžu. Respektuju její rozhodnutí. Ale má potenciál a stoprocentně má schopnosti na to, aby získala medaile ve všech pěti disciplínách. Takže tomu osobně nerozumím… Doufám, jsem si jistá, že získá dvě zlata z obřího slalomu a slalomu.“

Podobně se vyjádřil také legendární lyžař Bode Miller, který na MS působí jako expert Eurosportu.

„Skupina kolem ní dělá rozhodnutí, o kterých cítí, že jsou ta nejlepší. Není na mě, abych je kritizoval, ale já bych určitě závodil. Ale každý, ať si to udělá, jak se mu to líbí,“ uvedl Miller pro AP.

Kdyby se Shiffrinová postavila na start všech pěti individuálních disciplín, mohla dosáhnout historických úspěchů. Zatím jen Švédka Anja Pärsonová v roce 2007, Chorvatka Janica Kosteličová v roce 2005 a Švýcarka Erika Hessová v roce 1982 získaly na jednom šampionátu tři zlaté medaile. Zatím jen Francouzce Marielle Goitschelové v roce 1966 se na MS povedlo získat medaile ve všech vypsaných disciplínách (tři zlata a jedno stříbro). V roce 2007 získala Švédka Anja Pärsonová dokonce pět medailí, neuspěla v obřím slalomu, ale medaili měla i v týmovém závodě.

„Bylo to její rozhodnutí. Ona nejlíp ví, co je nejlepší. Ale ano, překvapilo mě, že nestartuje, protože každý dobře ví, že má velké šance získat medaili. Ale takhle se rozhodla a dál to neřeším,“ reagovala po alpské kombinaci stříbrná Slovenka Petra Vlhová.

Shiffrinová se ale drží své filozofie. Už vloni na olympiádě vynechala sjezd, přestože v něm v týdnech předtím stála třikrát na stupních vítězů. Místo něj se soustředila na alpskou kombinaci, který se jel jen den poté. A získala stříbrnou medaili.

„Musím říct, že jsem polichocena nedávnými komentáři Bodeho a Lindsey, kteří si myslí, že bych na tomto mistrovství světa mohla bojovat v pěti disciplínách. Ale jako ta, která v této sezoně startovala v každé disciplíně, a která v pěti disciplínách vyhrála, můžu vám říct, že ani jedno z těchto vítězství nebylo ´jednoduché´,“ reagovala Shiffrinová na Instagramu. „Žádné lehké vítězství neexistuje. Zvenku lidi vidí rekordy a statistiky. Tahle čísla ale dehumanizují sport a to, čeho se každý sportovec snaží dosáhnout.“

Je fakt, že pro vystihnutí Shiffrinové kariéry je statistika třeba. Je jí teprve třiadvacet let, už má ale dvě zlaté z olympiády, čtyři z mistrovství světa a vlastní také dva globy za celkové vítězství ve Světovém poháru. Vyhrála už 56 závodů Světového poháru v šesti různých disciplínách.

„Nemám v baťohu tituly ze slalomu a obřího slalomu, nemám v něm ani medaile. Holky jsou soutěživé a v každém jednotlivém závodě je to boj,“ uvádí Shiffrinová před dalším programem šampionátu v Aare. „Všichni mají upřený zrak na zlato. Myslet si, že bych mohla odtančit se čtyřmi nebo pěti medailemi, by byl hodně špatný odhad a bylo to neuctivé k talentu a schopnostem ostatních.“

Shiffrinová zdůrazňuje, že jí na rekordech nezáleží. Chce jenom v každém závodě bojovat o vítězství.

„Mým cílem nikdy nebylo překonávat rekordy v největším počtu vítězství ve Světovém poháru, v nejvíc bodech nebo v počtu vítězství na mistrovství světa,“ tvrdí Shiffrinová. „Je mi jasné, že mnozí věří, že ke své kariéře přistupuju tak jako nikdo předtím a lidi tomu nerozumí. Ale víte co? Já jsem s tím v pohodě, protože já jsem JÁ a nikdo jiný.“