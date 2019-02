Rakouští lyžaři ovládli slalom, Hirscher má rekordní sedmý titul | iSport.cz

Devětadvacetiletý Hirscher, který už v Aare získal stříbro z obřího slalomu, vyrovnal sedmým titulem rekordní zápis krajana Toniho Sailera. S bilancí sedmi zlatých a čtyř stříbrných medailí se stal nejúspěšnějším závodníkem historie MS podle hodnoty cenných kovů.

Základ k třetímu slalomovému triumfu v kariéře po letech 2013 a 2017, kterým vyrovnal rekord Ingemara Stenmarka, položil Hirscher suverénním výkonem v prvním kole. "To byla rozhodně jízda, na kterou se ještě párkrát v životě podívám," řekl sedminásobný vítěz Světového poháru. Ve druhém kole si pozici s přehledem pohlídal a Matta porazil o 65 setin sekundy. Třetí Schwarz, jenž v Aare bral už stříbro v soutěži týmů a bronz v kombinaci, ztratil 76 setin.

Ve slalomu mužů obsadili reprezentanti jedné země všechna tři místa na stupních vítězů poprvé. Naposledy ovládly některou z disciplín na šampionátu v alpském lyžování rakouské lyžařky, které braly všechny medaile ve sjezdu v roce 2001.

"Je super, že jsme jako tým tak silní. Michi a Marco byli připraveni zaskočit, kdybych vypadl," pochvaloval si Hirscher, jenž se na šampionátu jako řada dalších potýkal se silným nachlazením. Rakousku až do posledního závodu hrozilo, že poprvé od roku 1987 zůstane na MS bez zlata, nakonec ze Švédska odjede s bilancí 1-4-3.

Francouz Alexis Pinturault, jenž po prvním kole ztrácel na druhém místě na Hirschera 56 setin, klesl po chybě ve finále na čtvrtou příčku.

Daniel Paulus, který jako jediný z tria českých reprezentantů postoupil do finálového kola, druhou jízdu nedokončil. Po prvním kole figuroval čtyřiadvacetiletý lyžař, jenž do závodu prošel ze sobotní kvalifikace, na 44. místě s odstupem 8,45 sekundy za Hirscherem. Ondřej Berndt a Kryštof Krýzl, které před závodem trápily zdravotní neduhy, nedokončili úvodní jízdu.

"Byl jsem nemocný a věděl jsem, že to bude dlouhý slalom, že to nebude jednoduché. Šel jsem do toho naplno, v té pasáži jsem to narovnal, nějaká díra mě tam kopla a už se to nedalo," řekl Berndt v rozhovoru pro Českou televizi s tím, že se svými výkony na MS není spokojen. "Musím se dát celkově do kupy, měl jsem chřipku, včera jsem si vykloubil palec," dodal.

Krýzla nejvíce limitovala zraněná holeň z pádu v tréninku na kombinační sjezd. "Není to zlomené, ale budu muset na magnetickou rezonanci, až přijedu domů," uvedl. Po karambolu nemohl několik dní chodit, dva dny ho navíc trápily horečky. "Takhle smolné mistrovství jsem fakt ještě nezažil," zhodnotil svůj osmý start na MS.

Muži - slalom

1. Hirscher 2:05,86 (1:00,60+1:05,26), 2. Matt -0,65 (1:01,95+1:04,56), 3. Schwarz (všichni Rak.) -0,76 (1:01,82+1:04,80), 4. Pinturault (Fr.) -0,93 (1:01,16+1:05,63), 5. Zenhäusern (Švýc.) -0,96 (1:02,92+1:03,90), 6. Feller (Rak.) -1,04 (1:01,98+1:04,92), 7. Noel (Fr.) -1,09 (1:02,78+1:04,17), 8. Kristoffersen (Nor.) -1,12 (1:02,30+1:04,68), 9. Ryding (Brit.) -1,17 (1:03,72+1:03,31), 10. Gross (It.) -1,47 (1:02,96+1:04,37), ...Paulus nedokončil 2. kolo, Berndt a Krýzl (všichni ČR) nedokončili 1. kolo.