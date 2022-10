Sakala (26) v tátových stopách. Trénuje sám, i tak zkusí SP. Léto v kanceláři

Krev nezapře. Koluje v ní tvrdohlavost, vlastní názory na to, jak uspět, a odvahu si za nimi jít. Slavný Jaroslav Sakala kdysi válčil s trenéry, pak opustil reprezentaci a kariéru si řídil po vlastní ose. Jeho šestadvacetiletý syn Filip Sakala zatím nemá medaile z olympiád či světových šampionátů, ale dospěl do stejného bodu. Po návratu z nevydařené olympiády v Pekingu si dal své priority na talíř, přes léto pracoval v kanceláři. Ale létání se ještě nevzdal, trénoval mimo reprezentaci. Před týdnem vyhrál na Ještědu mistrovství republiky na umělé hmotě a v pátek bude díky tomu na startu kvalifikace úvodního závodu Světového poháru.

Jednoho by to zlomilo. Filip Sakala v zimě odletěl na olympiádu do Číny, místo splněných snů ale našel ve svém báglu prasklou botu. Do závodů musel v půjčeném páru s menším číslem a výsledek nebyl valný.

„Za olympiádu jsem si mohl sám. Jsme si toho vědom a dělám všechno, aby se to nestalo znovu. Vzal jsem si čas, našel jsem si práci na plný úvazek. Ale v září jsem se rozhodl, že se vrátím,“ líčí Sakala.

Jeho vzpoura osudu připomíná dávný boj jeho tatínka. A první úspěch má za sebou. Na republikovém šampionátu porazil všechny další Čechy, včetně dlouholetého lídra Romana Koudelky.

Jak jste v létě řešil svoji životní situaci?

„Našel jsem si práci na plný úvazek. Nejsem v reprezentaci, ani v Dukle, neměl jsem žádný příjem. Musel jsem si vydělat sám. Dělal jsem ve firmě na zdravotní materiál. Byla to práce v kanclu, měl jsem kolem sebe super lidi. Načerpal jsem jinou energii, v práci jsem v podstatě odpočíval. Dost mi fandili a v září jsem se rozhodl, že se ke sportu vrátím.“

Kde jste získal chuť pokračovat na můstcích dál?

„Přes léto jsem měl dva závodní víkendy. Ale skončil jsem v práci, jel jsem osm hodin do Rakouska a druhý den jsem měl závod. Výsledky nebyly nic moc. Ale s Dominikem Ďurčem