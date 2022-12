České skoky na dně. Může to jít do ha**lu, varuje expert. Co vše je špatně?

Historická krize. Bod nula. Dno, z kterého už to může jít jenom výš. Metafory popisující stav skoků na lyžích v Česku z posledních let bohužel zdaleka nebyly trefné. Bahno je zimu od zimy stále hustší a dosavadní vrchol trápení je tady právě teď. V sezoně Světového poháru zatím reprezentační týmy mužů i žen nezískaly jediný bod. Ve čtvrtečním prvním závodě Turné čtyř můstků v Oberstdorfu to nezlomil ani veterán Roman Koudelka. „Jsme v nejhorší krizi po druhé světové válce. Pokud se to nesebere a nevychováme do osmi let šikovné kluky, tak to půjde úplně do hajzlu,“ řekl natvrdo bývalý reprezentační trenér a funkcionář Luděk Matura.