Děsivý pád zastavil sjezd v Itálii! V akci vrtulník, lyžaři odvraceli zrak

Vrtulník Gisina po ošklivém karambolu, kdy letěl desítky metrů nekontrolovaně vzduchem, přepravil rovnou ze svahu do nemocnice. Podle své sestry Michelle, která je rovněž švýcarskou reprezentantkou, třicetiletý závodník znovu nabyl vědomí a je ve stabilizovaném stavu.

Gisin, startující s číslem 18, upadl zhruba po minutě jízdy. Po letu vzduchem dopadl z výšky na záda a pak i na hlavu. Poté jeho tělo bezvládně klouzalo po sněhu. Lyžaři v cílovém prostoru včetně vítěze Kildeho po zhlédnutí záběrů jen odvraceli zrak. Závod byl přerušen zhruba na půl hodiny.

"Vím jen, že ho vrtulníkem vzali do nemocnice v Bolzanu. Snad bude brzo zase na nohou," řekl v televizním rozhovoru Gisinův krajan Beat Feuz, který obsadil třetí místo.

Švýcarský lyžař na sobě bohužel neměl bezpečnostní airbag. Podle Marca Pastoreho, výrobce tohoto systému, který se při pádu nafoukne a zmírní pád, ho v současné době nosí přibližně 40-45% lyžařů. „Když narazíte ve více než 100 kilometrové rychlosti do zdi, nevím, jestli by byl rozdíl v tom, zda by airbag měl či ne,“ podotkl italský jezdec Paris.

Pro Gisina to není první těžký pád. Před čtyřmi letý v Kitzbühelu spadl během Super-G a způsobil si traumatické poškození mozku. Od té doby trápí Švýcara problémy s nespavostí.

Závod vyhrál norský lyžař Kilde s výrazným náskokem 86 setin sekundy před Rakušanem Maxem Franzem. Feuz ztratil na vítěze 92 setin. Kilde se dočkal vítězství po téměř třech letech.

Šestadvacetiletý Nor navázal na páteční triumf krajana Aksela Lunda Svindala v superobřím slalomu. Svindal dnes jel po dlouhé pauze způsobené Gisinovým pádem a skončil sedmý. Po jednom dnu tak přišel o první místo v průběžném pořadí Světového poháru, na kterém ho vystřídal Franz.

Výsledky SP v sjezdovém lyžování ve Val Gardeně

Muži - sjezd: 1. Kilde (Nor.) 1:56,13, 2. Franz (Rak.) -0,86, 3. Feuz (Švýc.) -0,92, 4. Bennett -0,98, 5. Nyman -1,01, 6. Ganong (všichni USA) -1,05, 7. Svindal (Nor.) -1,08, 8. Caviezel (Švýc.) -1,12, 9. Théaux (Fr.) -1,17, 10. Thomsen (Kan.) a Reichelt (Rak.) oba -1,31.

Průběžné pořadí sjezdu (po 3 z 9 závodů): 1. Franz a Feuz oba 200, 3. Svindal 128, 4. Kilde 126, 5. Caviezel 119, 6. Clarey (Fr.) 110.

Průběžné pořadí SP (po 9 ze 41 závodů): 1. Franz 340, 2. Svindal 333, 3. Caviezel 283, 4. Hirscher (Rak.) 280, 5. Kilde a Feuz oba 253.