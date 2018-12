Smutná touží po výhře na Jizerské 50. V popředí chce být také Řezáč | iSport.cz

Smutná do Ski Classics na začátku prosince vstoupila čtvrtým místem v prologu na 28 kilometrů v Livignu. Přes měsíc měla problémy se zády, které postupně odeznívají. "Mohla jsem po závodu v Livignu trénovat podle plánu. Byla jsem za to hodně ráda. Ta bolest není úplně pryč, ale dělám všechno pro to, aby za měsíc bylo všechno v pořádku a abych mohla zase naplno závodit," řekla Smutná, která jezdí v barvách týmu Lukáše Bauera.

Hlavní část sezony pro ni stejně jako pro ostatní dálkové běžce začne 12. ledna Kaiser Maxmilian Laufem v Seefeldu. Jizerská padesátka je v kalendáři o další měsíc později. A před domácím publikem by chtěla Smutná navázat na triumf z roku 2017. Loni skončila druhá. "Budu se snažit ještě jednou doma vyhrát, je to moje velké přání. Nebude to určitě jednoduché. Přijde mi, že adeptek na vítězství je rok od roku víc," svěřila se.

Věří jí její šéf Bauer, který vzhledem v okolnostem považuje čtvrté místo Smutné z Livigna za výborný výsledek. Forma jeho závodníků by totiž měla gradovat až v prvních týdnech roku 2019. On sám už bude na Jizerské padesátce v jiné roli, stal se šéfem servisního týmu. "Nervozita bude paradoxně asi ještě větší než v uplynulých sezonách, kdy jsem věděl, že mám natrénováno a musím to jen prodat," komentoval novou pozici.

Trojnásobný olympijský medailista jako závodník mnohdy kvalitu lyží kritizoval, teď se v nevděčné roli ocitl sám. Poprvé si ji vyzkoušel v Livignu a zjistil, že měl zkreslené představy o práci servismanů. "Myslím, že závodník může vidět tak 40 procent práce. V Livignu jsem byl velmi nervózní, byla hlášena změna počasí. Spadlo ze mě napětí až po deseti kilometrech, kdy bylo vidět, že máme lyže minimálně srovnatelné s konkurencí," vyprávěl.

Zatímco jednačtyřicetiletý Bauer už se pozice závodníka vzdal, o čtyři roky starší Řezáč se na okruhu dálkových běžců pohybuje dál. Jizerskou padesátku třikrát vyhrál, naposledy v roce 2012. Loni byl jako nejlepší Čech osmnáctý. "Pro tuto sezonu budu jezdit za nový tým Slavia Pojišťovna, který mi vytvořil dobré podmínky, a můžu se pokusit o co nejlepší výsledky, porovnat se se světovou špičkou dálkových běžců. Začal jsem trénovat oproti minulým letům o něco později, ale Jizerská padesátka je až 10. února a pořád se to dá dohnat," plánoval.

Na Jizerské padesátce by znovu neměl chybět Nor Morten Eide Pedersen, který ovládl její poslední dva ročníky i závod v roce 2015. Bude útočit na čtvrtou výhru, což se v novodobé historii závodu ještě nikomu nepodařilo.

Na tratích Jizerské padesátky leží nyní zhruba půl metru sněhu. Vedle hlavního závodu jsou od 8. do 10. února na programu i doprovodné závody na 10, 25 a 30 kilometrů. Přihlášeno je zhruba 6000 lidí, což je přibližně o 500 více než loni touto dobou. Pořadatelé očekávají nápor před koncem roku, protože 31. prosince vyprší termín pro levnější startovné.