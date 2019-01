Koudelka zažil euforii. Věří i ve stupně, nabíjelo ho video se synem | iSport.cz

Tak vypadá nový Roman Koudelka. Z někdejšího mladíka, kterého v důležitých chvílích ovládala křeč, pod můstkem Paula Ausserleitnera zářila prostá radost. Po svém posledním skoku se smál do publika a euforicky praštil do mantinelu na okraji arény. Slavné Turné končil po sedmi letech zase jako pátý nejlepší. Po prvním kole byl dokonce v boji ještě o vyšší příčky. Od třetí ho nakonec dělilo necelých osm bodů, necelý bod za každý skok během Turné...

Věděl jste, že je třetí místo v souboji s Poláky Kubackým a Stochem, Němcem Leyhem nebo Norem Stjernenem ve hře?

(úsměv) „Já to vůbec nevěděl... Já jsem se to dozvěděl až po závodech. Na celkové pořadí jsem moc nekoukal. Myslel jsem, že Stjernen (před závodem třetí) má velký náskok, že nebyla šance, abychom na něj útočili. Když jsem zjistil, že na třetí místo scházelo osm bodů, byl jsem trošku překvapený, ale určitě mě to ani trošku nezamrzelo. Udělal jsem maximum, co šlo. Čtyři lidi byli lepší, patří jim gratulace.“

Jaké to je zase zažívat stav, kdy vám to takhle létá?

„Je to velká euforie! Tohle jsem nečekal. Já jsem počítal, že kdyby se to povedlo a bodoval jsem v každém závodě, mohlo by to celkem být kolem patnáctého, možná desátého místa. Tohle všechno je nad plán.“

Poslední závod jste si viditelně užíval, zažil jste někdy ve skocích takový pocit uvolnění?

„Ne, asi nikdy. Já z toho můstku v Bischofshofenu měl obavy, je tu dlouhý nájezd, není tady žádný rádius. A já mám rád, když je nájezd prudký a dostanu rytmus. Předvedl jsem dva dobré skoky, jsem rád, že to docela vyšlo. Po prvním kole to ze mě spadlo, měl jsem z toho velkou radost. Atmosféru jsem moc neregistroval, spíš tam byla koncentrace na závod.“

Jak blízko jste se koncem Turné dostal k dokonalosti?

„Bylo to podobné jako v Ga-Pa. Skoky nebyly dokonalé, v druhém kole jsem zpozdil odraz. Celkově bych řekl, že i když jsem v závodě nervozní, dokážu být uvolněnější. Určitě tam posun je, pak je vidět, že metry přichází.“

Máte za sebou skvělé výsledky, myslíte i na stupně vítězů?

„Bedna by potěšila každého, určitě by to bylo krásný, třešnička na dortu. Ale je to strašně vyrovnané. Můžu dát dva supr skoky a být dvanáctý. Je to těžké... Ale rád bych na stupně během letoška vystoupal. Když forma vydrží, stupně vítězů jsou reálné, ale je k nim ještě dlouhá cesta.“

Sezona běží dál, kolik vám na konci Turné zbývá sil?

„Únavu necítím vůbec, přes léto jsme dobře trénovali, všechno bylo v pohodě. Co mi chybí, je rodina. Strašně se těším na manželku, na syna. Od půlky Turné je vyhlížím, volali mi přes Skype. Manželka mi posílala video, jak syn Kája dělá všechno jako já. Sedí na lavičce, začne se bušit do hrudi a pak mává divákům. Měl jsem na krajíčku. To si pouštím před každým skokem, abych se nabudil.“

Jak se teď díváte směrem k mistrovství světa, které se v Innsbrucku a Seefeldu uskuteční na přelomu února a března?

„Já se na to ani moc nesoustředím. Beru to tak, že mám letos z léta v Innsbrucku hodně naskákáno. Mistrovství světa je hodně daleko. Doma si odpočinu a pak zase půjdu závod od závodu. Na Turné jsem se na pořadí taky nekoukal, to je klíč k úspěchu.“