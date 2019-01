Šťastná La Diagonela! Smutná po roce vyhrála v klasice na 65 kilometrů | iSport.cz

Ostrý vzduch švýcarských hor jim sedí. Vloni měla Bauerova sestava poprvé v historii dva závodníky na stupních vítězů díky třetímu místu Smutné a druhému Ilji Černousova. V sobotu zazářila Smutná, i když musela v posledních týdnech ubírat z tréninku kvůli bolestem v zádech a před závodem nebyla úplně fit. Ve své růžové kombinéze eD system Bauer Teamu ale projela cílem jako vítězka ženského závodu.

„Já jsem se dokonce rozmýšlela, jestli vůbec pojedu. V pátek mě bolelo v krku, měla jsem vyšší tepy, bolely mě svaly a necítila jsem se vůbec dobře,“ líčila Smutná.

Na 65 kilometrů dlouhé trati ve výšce 1700 metrů nad mořem si ale s přehledem hlídala pozici v čele startovního pole, kde se po polovině závodu pohybovala už jen čtveřice žen. Udržela se i v závěrečné trojce, tři a půl kilometru před koncem odpárala švédskou suverénku Brittu Johansonnovou Norgrenovou a ve finiši se natlačila i před Norku Kari Vikhagen Gjeitnesovou.

„Britta jela pomalu, tak jsem si říkala, že to zkusím, protože není co ztratit,“ řekla Smutná. „Věděla jsem, že do třetího místa už budu. Riskla jsem to, zkusila nastoupit a vyšlo to až do cíle. Jsem maximálně spokojená, je to můj nejlepší závod za poslední dva roky!“

Smutná v seriálu Visma Ski Classics zvítězila přesně po dvou letech.

„Panuje obrovská spokojenost, nadšení i dojetí,“ rozplýval se týmový šéf Lukáš Bauer. „Katka tady zopakovala vítězství po dvou letech a po hodně dlouhé době někdo porazil Brittu Norgrenovou, takže se to všechno sečetlo. Vítězství Katky je bomba, zvlášť když se necítila před závodem úplně fit.“

V mužském závodě se vepředu drželi další členové Bauerova týmu – Francouz Alexis Jeannerod a Rus Ilja Černousov, který nechyběl ani v devítičlenné skupince bojující v závěru o medaile. Nakonec finišoval na skvělém pátém místě a dosáhl na nejlepší letošní výsledek. Stejně jako Jeannerod, který La Diagonelu dokončil na 9. příčce. Jan Šrail dojel dvaadvacátý.

„Všichni podali skvělý výkon! Ilja zajel výborný výsledek, smekám i před Alexisem a velmi dobře jel také Honza Šrail, který zajel své maximum. Myslím, že se v tom promítá i fakt, že se nám podařilo udělat dobře lyže, všichni si je pochvalovali. Navíc v týmu panuje parádní atmosféra, všichni si navzájem přejí,“ těšilo Bauera, který od nové sezony v týmu pomáhá také jako šéf servisu.

Seriál pokračuje příští neděli slavnou Marcialongou.