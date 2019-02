Matti Nykänen (†55): Byl dříč, žil naplno, u mě ale pil minerálku, vzpomíná Ploc | iSport.cz

Co říct k jeho odchodu?

„Byl to můj velký přítel, kamarád. Je mi smutno. Měl krátký život, padesát pět let. On toho zažil hodně po sportovní stránce, tak v životě. Žil naplno. Byl to velký sportovec, nejlepší skokan všech dob, mě to zasáhlo.“

Jak proběhlo vaše poslední setkání?

„Bylo tady v Harrachově při mistrovství světa veteránů 2011. Byl u mě v penzionu dvakrát na večeři. V té době byl úplně v pohodě, pili jsme minerálku. On skoky žil, bylo to pro něj všechno. To mistrovství světa veteránů vyhrál. Bylo vidět, že skoky pořád miluje. Byl šťastný, jako když v Calgary vyhrál olympiádu. Žil tím pořád.“

Jak na vás tehdy působil?

„On byl Matti vždycky plachej, vypadal trošku ustrašeně. Mně připadal furt stejný, samozřejmě léta se nedají odpárat. Když mám fotky, že nám na olympiádě v Sarajevu bylo devatenáct, život letí, člověk se mění...