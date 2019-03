Světová šampionka Vlhová poznává nápor slávy. Asi musím zbrzdit, říká | iSport.cz

Rychlost na svahu jí nestačí. Petra Vlhová je zapálenou motorkářkou a včera si dokonce užila let vrtulníkem. Ze slovenské Jasné se do Krkonoš místo dlouhé cesty autem se svým italským servismanem Pierluigim Parravicinim přesunula za pouhých sto minut. „Bylo to velmi pohodlné. Cestování je hodně náročné, ještě pro mě, jsem trošku vyšší. Mám delší nohy. Někdy hodně trpím, když mám jet sedm hodin v autě a druhý den podat výkon. Byla jsem hodně spokojená,“ vysvětlovala Vlhová. V hotelu Lesana v hubokých lesích kolem Špindlerova Mlýna si pak dala masáž, sprchu a poté se posadila na pohovku před přesilu kamer a diktafonů.

Máte za sebou životní úspěch v Aare, už vás kolotoč médií a sponzorských povinností zasáhl naplno?

(směje se a rozhazuje rukama kolem) „Sami vidíte, že už jsem v tom. Ano, jsou i nevýhody, horší stránky, mám i tyto povinnosti. Ale snažím se… Myslím, že jsem se s tím vypořádala. Tyhle zkušenosti jsem měla už před sezonou. Cítím, že je toho teď možná trošku víc, ale snažím se to brát jako povinnost.“

Jste s tím smířená?

„Je to tak, neumím to změnit. No, co, no… Musím si asi přibrzdit, abych nebyla tak rychlá a nevyhrávala jsem. (úsměv) Takže tak… Samozřejmě se budu snažit být stále nejrychlejší, makat na sobě, uvidíme, jak to půjde dál…“

Co hlavně se pro vás po Aare změnilo?

„To, že jsem mistryně světa. Samozřejmě to vnímám, na Slovensku je to velmi zajímavé… Lidi mi fandí, je o mě obrovský zájem. Ale v podstatě jinak nic. (úsměv). Budu dál trénovat, možná ještě víc než doteď.“

Váš italský trenér Livio Magoni zažil slavné časy Tiny Mazeové, nebavili jste se o tom, jestli se její někdejší popularita dá srovnat s tou vaší?

„Nebavili jsme se o tom, jestli je to podobné, ale možná z části ano. Protože Slovinsko taky nemělo takovou závodnici. Slovensko… Ano, můžu to tak říct, že taky takovou závodnici nemělo, protože se mi podařilo něco historického.“

Po šampionátu v Aare jste zažila euforické přivítání v rodném Liptovském Mikuláši a o víkendu jste v Jasné závodila před dvěma tisíci fanoušky. Co s vámi přízeň publika dělá?

„Přivítání v Jasné bylo vřelé. Byla jsem šťastná, že můžu závodit doma. I když to byl Evropský pohár, přišlo mě povzbudit hodně lidí. V první řadě cítím hrdost, že jsem Slovenka. Jsem velmi šťastná, že mám tolik fanoušků. A možná cítím i zodpovědnost, že lidi přijdou a povzbuzují mě, chci se jim nějak odvděčit. I proto jsem přijela na Slovensko, aby mě lidi mohli vidět závodit a být při mně co nejblíže.“

Čekáte podobnou náladu i ve Špindlerově Mlýně?

„Ano, v podstatě na každém závodě je hodně Slováků a tohle je Česko, které je velmi blízko. Vím o tom, že sem ze Slovenska přijede spousta lidí. Těším se, že se budu cítit aspoň trošku jako doma. Diváci vždycky tvoří skvělou atmosféru, ale ke Špindlerovu Mlýnu mám vztah možná jinačí, než když jsem ve Francii nebo v Rakousku. Pak už je to jen na mně. Budu se snažit podat co nejlepší výkony.“

Minulý týden jste ve Špindlerově Mlýně trénovala na závodní sjezdovce, co jí říkáte?

„Měla jsem možnost ji vyzkoušet a můžu říct, že ta trať není jednoduchá. Dost záleží i na tom, jak bude připravená. Když bude trať ledová, bude to trošku těžší, ale těším se na to. Uvidíme, jaké budou podmínky, jak se budu cítit. Potom uvidíme v cíli.“

Zatím to ale na led moc nevypadá, v Krkonoších se docela oteplilo…

„Ano, ale všechno je možné. Uvidíme v pátek na prohlídce, potom se uvidí.“

Celý lyžařský svět řeší váš souboj s Američankou Mikaelou Shiffrinovou, jaký máte vztah mezi sebou?

„Řekla bych, že dobrý. Hodně lidí se mě ptá, ale já už jsem hodněkrát říkala, že nemáme čas se potkávat. Každá máme vlastní tým, trénujeme jinde, potkáme se v podstatě jen v cíli, na stupních. I teď na stupních na mistrovství světa. Povykládáme si normálně, máme vůči sobě vzájemný respekt. Obě umíme být rychlé.“