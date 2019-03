Světový pohár ve Špindlu startuje. Je to jiné, znám to tady líp, těší se Capová | iSport.cz

Spíte před závody špatně?

„Hrozí to spíš před slalomem, kde potřebuju získat nějaké body, abych se přiblížila třicítce. Ráda bych se do ní dostala, abych měla startovní číslo. Letos jsem měla číšlo v třicítce jenom v Courchevelu a dvakrát jsem startovala třicátá první, první pod čárou. O kousek mi to uteklo, takže bych se ráda do třicítky dostala.“

Je to pro vás klíčový krok ke špičce?

„Je to lepší. První třicítka může i dříve na rozježdění, není to tak natěsno. A i trať je o něco lepší. Ve slalomu, když zajedu dobrou jízdu, věřím, že bych na body zajet mohla. V obřáku těžko říct. Já jsem schopná zajet velice slušnou jízdu i velice špatnou jízdu. Může to být tak i tak.“

Co čekáte od téměř vyprodané arény ve Svatém Petru?

„Těším se, bude to fajn na tomhle kopci, známe ho. Jezdíme na něm každý rok mistrovství republiky. Více rodiny a známých může dorazit. Zatím mi to přijde jako každý jiný Světový pohár. Jenom je to jiné, že tady to líp znám. Určitě je fajn, že přijde tolik českých diváků. Na to se těším.“

Pomáhá vám podpora fanoušků?

„Nemůžu říct, protože před tolika českými fanoušky budu závodit poprvé. Na normálních závodech moc fanoušků nemíváme. Na Světových pohárech jsou, ale ne pro mě.“

Kopec vám sedí?

„Ten obřákový mně moc těžký nepřijde. Není to žádná velká hrana, je to plynulé shora dolů. Je to prudké a je tam i rovina, takže člověk musí umět rovinu i prudké. V tom je to záludnější.“

A ten slalomový?

„Je prudký. Mně seděly více roviny. Poslední dobou se mi ale daří spíš na prudkém než na rovině. Úplně nevím, co si o tom mám myslet. Holky porážím na prudkém a dostanu od nich na rovině, když předtím to bylo naopak. Kopec je fajn. Začíná se do prudkého, pak je dlouhá rovina a pak ještě kousek mírnějšího do cíle. Myslím, že by mi to mohlo sedět.“

Jak vysoko si ve slalomu věříte?

„Základem bude zajet dobré první kolo, dostat se do druhého. V druhém záleží. Myslím, že kdyby mi všechno sedlo, první dvacítka bude reálná. Ale může se stát, že se mi první kolo nepovede a ani se nedostanu do druhého kola.“

SVĚTOVÉ HVĚZDY V ČESKU Po 8 letech se do Špindlerova Mlýna vrací Světový pohár v alpském lyžování. Světové hvězdy v čele s Mikaelou Shiffrinovou a Petrou Vlhovou budou 8. a 9. března 2019 soupeřit v obřím slalomu a slalomu. Jedna z nejvýznamnějších sportovních akcí pořádaná na území ČR v roce 2019 slibuje jedinečnou podívanou v moderním Skiareálu Špindlerův Mlýn, a to nejen v samotných závodech, ale rovněž i v rámci doprovodných aktivit. Veškeré informace najdete na stránkách https://www.worldcup2019.cz/.

