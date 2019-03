Ester tu mohla postoupit, říká Bank. Kopec ve Špindlu je pro holky těžký | iSport.cz

„Obřák nemáme moc čas trénovat, ale když ho jezdí, tak jezdí moc dobře. Myslím, že kopec tady zná, že by to pro ni bylo zajímavé si tady zalyžovat a mohla by klidně postoupit. Ale prkno je pro ni teď důležitější,“ říká Bank v rozhovoru pro iSport TV.

Pro závodnice, které v Česku startují, je podle bývalého závodníka zdejší trať náročná. „Je to trochu delší, kopec je pro holky obecně těžký. Ale postavili to relativně jednoduše a rytmicky, takže obřák je hezký a pokud vydrží sníh, jakože v tom teple to bude těžké, bude to zajímavé,“ říká Bank.

Rozhodujícím hlediskem je pak délka trati. „Myslím, že obecně délka tady toho obřáku je na holky na takovém prudkém kopci asi nejtěžší faktor.“

