ONLINE: Ve Špindlu vede Shiffrinová, ve druhém kole jsou i dvě Češky! | iSport.cz

Vlhová se v krkonošském středisku spustila mezi branky se startovním číslem jedna a jízdu jí komplikovalo sněžení. "Dělala jsem drobné chyby a od startu do cíle ztrácela. Viditelnost byla horší a od půlky nebylo vidět nic. Každý má ale stejné podmínky a je třeba bojovat," řekla slovenská hvězda.

Hned za ní jedoucí Shiffrinová, už jistá vítězka celkového pořadí slalomu i celého Světového poháru, ji však jednoznačně předčila o 1,33 vteřiny. "S dvojkou to bylo dobrý, ale sníh je hodně mokrý a každá chyba znamená okamžitou ztrátu tempa. V každé bráně se musí pracovat," řekla Američanka, která útočí na rekordní patnáctou výhru v sezoně a sedmou ve slalomu. Po dojezdu v cíli spadla. "Bylo to nepříjemné, protože jsem pořádně neviděla a najela do měkkého sněhu," řekla.

Slovenku posléze překonaly ještě dvě soupeřky, na třetí Fridu Hansdotterovou ze Švédska ale Vlhová ztrácí jen pět setin.

Capová útočí na životní výsledek, jejím maximem v SP je právě 19. místo. Dubovská je čtyřiadvacátá a může bodovat poprvé v sezoně. "Je to super. Celou sezonu se mi nedaří a je úžasné, že jsem to dokázala před domácími fanoušky. Trať byla přes složité podmínky perfektní," řekla Dubovská, která jela s číslem 35.

Dvě Češky ve druhém kole slalomu Světového poháru jsou poprvé po dvou letech. Naposledy v březnu 2017 doplnila tehdy druhou Šárku Strachovou právě Dubovská, která v americkém Squaw Valley dojela devatenáctá.

Další domácí lyžařka Klára Pospíšilová jela z 58 slalomářek jako poslední a premiéru v SP nedokončila.

