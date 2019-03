Shiffrinovou ve Špindlu nadchli diváci: Speciální! Teď chce zkusit pivo | iSport.cz

Těsně po závodě dostala do ruky láhev šampaňského a s Petrou Vlhovou a Wendy Holdenerovou si zabláznily jako po závodě formule 1. U Mikaely Shiffrinové to nebylo hrané nadšení. Atmosféra ve Svatém Petru ji pohltila.

„Fanoušci všude milují sport, ale tady to byly opravdu dva zvláštní dny. S tímhle počasím, s deštěm. Nebyl to ten nejhezčí den, kdy si sednout a dívat se na závody. Fanoušci ale byli entuziastičtí, šťastní a fandili všem. Bylo to něco velmi, velmi speciálního. Všechny holky v cíli to říkaly. Opravdu jsme si to moc užily,“ chválila Shiffrinová.

Fenomenální Američanka zažila ve Špindlerově Mlýně povedený víkend. V pátek se jí po nepodařeném prvním kole obřího slalomu podařil comeback na třetím místě a pak dvěma elegantními jízdami ukázala, že slalom je svět, v němž vládne. Bouřlivé a přející publikum v zaplněném cílovém prostoru ve Svatém Petru dalo ale jejímu zážitku další rozměr.

„Můžete cítit energii v publiku, jak tady fandí lyžování. Petra je Slovenka, ale jako by byla trochu jejich. Já ale taky cítím podporu,“ líčila Shiffrinová. „Není to vždycky takové. Jsou města, kam moc diváků nepřijde, nebo kde fandí jen domácím. Tady bylo publikum opravdu cool a podle mého i férové. Potěšilo mě to.“

Stejně jako před osmi lety se navíc závody ve Špindlerově Mlýně konaly jen těsně před jejími narozeninami. Tentokrát svoje čtyřiadvacetiny oslaví ve středu.

„Myslím, že budu muset zkusit plzeň. Na dnešní večer je to možnost,“ smála se Shiffrinová. „Jinak nemyslím, že k narozeninám něco potřebuju. Svého přítele i maminku mám s sebou. Brzy pojedu domů a uvidím se se zbytkem rodiny. To bude na konec sezony dobré.“