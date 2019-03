Dárek k narozeninám. Shiffrinová má první malý křišťálový glóbus za super-G | iSport.cz

Mistryně světa v super-G z únorového šampionátu v Aare Shiffrinová vyhrála pořadí disciplíny před Rakušankou Nicole Schmidhoferovou. Největší soupeřka Američanky a celková vítězka disciplíny z předchozích dvou sezon Tina Weiratherová z Lichtenštejnska v Soldeu chybovala a vyjela z trati.

Shiffrinová přidala výhru v hodnocení super-G k prvenství ve slalomu a k celkovému triumfu ve Světovém poháru. Čtvrtý glóbus v sezoně může přidat ještě v obřím slalomu, v kterém má před Slovenkou Petrou Vlhovou náskok 97 bodů.

Výsledky:

Ženy:

1. Rebensburgová (Něm.) 1:23,91, 2. Tipplerová (Rak.) -0,15, 3. Brignoneová (It.) -0,34, 4. Shiffrinová (USA) a Schmidhoferová (Rak.) obě -0,44, 6. Fluryová (Švýc.) -0,52, 7. Goggiaová (It.) -0,56, 8. Lieová (Nor.) -0,68, 9. N. Fanchiniová (It.) -0,82, 10. C. Suterová (Švýc.) -0,85.

Konečné pořadí super-G (po 6 závodech): 1. Shiffrinová 350, 2. Schmidhoferová 303, 3. Weiratherová (Licht.) 268, 4. Rebensburgová 257, 5. Mowinckelová (Nor.) 247, 6. Tipplerová 183, ...28. Ledecká (ČR) 45.

Průběžné pořadí SP (po 33 z 35 závodů): 1. Shiffrinová 2004, 2. Vlhová (SR) 1235, 3. Holdenerová (Švýc.) 943, 4. Schmidhoferová 771, 5. Rebensburgová 769, 6. Brignoneová 764, ...51. Ledecká 129, 87. Capová 33, 120. Dubovská (obě ČR) 8.

12:00 super-G muži.