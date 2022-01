Ledecká: Poslední lyžařská příprava před ZOH. V Cortině má na co navázat

Do svého oblíbeného horského městečka Cortina d´Ampezzo si Ester Ledecká naplánovala poslední lyžařskou zkoušku před olympijskými hrami. Po solidním představení v Zauchensee se v Dolomitech ukáže v sobotním sjezdu (10.00, PP ČT sport a Eurosport) a v nedělním super-G. „Do Garmisch-Partenkirchenu už příští týden pravděpodobně nepojede a následovat bude trénink na snowboardu,“ uvedl její manažer Viktor Valta.

Genius loci. V Cortině ho Ester Ledecká cítí odjakživa. V malebném městečku, které na návštěvníka působí zvláštním starosvětským klidem, je zvyklá na úspěchy. Na snowboardu tady už pětkrát vyhrála závod Světového poháru, naposledy krátce před Vánoci, kdy během dvou dní kromě vítězství brala i druhé místo. A příjemné vzpomínky má i na loňské mistrovství světa v alpském lyžování, kdy na zdejší slavné sjezdovce Olympia delle Tofane zůstala dvěma čtvrtými místy jen o pár setinek od medaile.

„Mně se tady ten kopec hrozně líbí, i to městečko. Je to hrozně krásné prostředí, já mám Dolomity ráda,“ říká Ledecká.

Za čtyři roky se právě tady bude chystat další olympiáda, tentokrát ale Ledecká v Cortině začíná závěrečnou fázi cesty na Hry do Pekingu. STR v paralelním světě svých dvou sportů pečlivě váží, jak mezi ně rozdělit čas. Na lyžích byla v sezoně v rychlostních disciplínách závodně zatím jen v Lake Louise a před týdnem v Zauchensee. A v sobotu a neděli v Cortině to bude před odletem do Číny naposledy.

Ledecká sice původně měla v plánu jet i příští týden do Garmisch-Partenkirchenu. Nakonec ale s největší pravděpodobností víkend v Ga-Pa obětuje tréninku na snowboardu, kterým 8. února svůj program v Pekingu začne.

„Důvodem je snaha potrénovat, přehodit se do snowboardové techniky a připravit se na první závod na olympiádě,“ vysvětluje Valta. „Roli hrají zpřísňující se pravidla, co se týče covidu. Ester musí absolvovat testy těsně před odletem, musí to logisticky zvládat.“

Tenhle víkend je Ledecká stále lyžařkou a má před sebou klíčový předolympijský test. Před týdnem se v Zauchensee vrátila k rychlostním disciplínám v nadějné formě. Od čtvrtka si zvyká na sjezdovku Olympia delle Tofane, kterou z okruhu Světového poháru velmi dobře zná. Už před třemi lety tady skončila ve sjezdu osmá, i když v dalším závodě upadla. Před rokem na MS tady ale znovu byla v top formě, ve sjezdu jí k medaili scházelo sedm setin sekundy, v super-G jen šest.

A ani dva tréninkové dny před víkendovým programem nepřinesly Ledecké v Cortině žádné starosti. V obou tréninkových jízdách byla šestá a je připravená dnes znovu bojovat o přední místa.

„Trénink byl dobrý, počasí krásné, svítilo sluníčko. Lyže jí sedí dobře, dosahovala vysokých rychlostí,“ pochvaloval si Valta.

SP V CORTINĚ D´AMPEZZO

sobota 10.00 sjezd

neděle 11.45 super-G

LEDECKÁ NA ZOH

SNOWBOARDING

8. února paralelní obří slalom

LYŽOVÁNÍ

11. února super-G

15. února sjezd

17. února alpská kombinace