Křížová o návratu Ledecké na lyže: Jako v autě z města na dálnici

Pro soupeřky jde o denní rutinu, Ester Ledecká se ale necelé tři týdny před startem ZOH v Pekingu vrátila na lyže poprvé od začátku zimy. Pro její čínskou kampaň to byl úhelný kámen. A test zvládla solidně. „Myslím, že umístění dvakrát do top deseti je skvělý výsledek,“ chválí Klára Křížová.

Jak na vás Ester během víkendu působila?

„Trať v Zauchensee vůbec není jednoduchá a technicky předvedla velmi povedené jízdy. Že udělala drobné chyby… I ona sama to zmiňovala. Je na čem stavět. A má před sebou další dva víkendy před olympiádou, i když nevím, jestli se bude účastnit obou dvou.“

Ledecká má samozřejmě spoustu zkušeností. Musí si při návratu na lyže ještě zvykat na rychlost?

„Samozřejmě je na to už zvyklá. Kdyby si nebyla jistá, na start ji nepostaví. Že si vybrala dvě disciplíny, je její volba. Ona tomu musí uzpůsobit přípravu. Zkušeností má spousty, trať v Zauchensee zná velmi dobře, několikrát tam závodila, věděla, do čeho jde. Myslím, že s tím nemá problém.“

DALŠÍ PROGRAM ESTER LEDECKÉ Cortina d´Ampezzo (Itálie) 22. ledna sjezd 23. ledna super-G Garmisch-Partenkirchen (Německo)* 29. ledna sjezd 30. ledna super-G *start Ledecké zatím nejistý

Sama Ester ale mluvila o tom, že si musí pocit rychlosti oživovat…

„Je to tak. Čím déle člověk z pocitu rychlosti vypadne, tím déle trvá, než si zvykne. Já to tak taky měla. Po letní přípravě jsme přecházeli na sníh, postupně se dostávali k tréninku disciplín, v nichž si tělo začíná zvykat na rychlost. Když je člověk v závodním módu, je to něco jiného.“

Co všechno si závodnice musí v takové chvíli osvěžit?

„Postřeh, to je jedna z věcí, která hraje roli. Je to i jistota na lyžích. Všechno přichází mnohem rychleji. Já to přirovnávám k tomu, když někdo jezdí po městě autem, zvykne si na nějakou rychlost, jakmile však přijede na dálnici, chviličku trvá, než si zvykne, jak auta rychleji přijíždějí. Záleží také, jak rychle se dělá oblouk.“

Ledecká také zkoušela novou kombinézu, může hrát na olympiádě roli?

„Velké týmy mají novou kombinézu na každý závod. Nevím, jestli s výrobcem zvolili jiný materiál, který chtějí použít na olympijských hrách. Co se týče designu, jde spíš o její pohodlí. Když je kombinéza úplně nová, je těsnější na tělo, což je pro rychlost lepší. Věřím, že na olympijské hry bude mít kombinézu úplně novou.“

Začátkem sezony se potýkala s problémy s lyžemi. Věříte, že se v Zauchensee zbavila pochybností?

„V historii bylo víc závodnic, jimž v zámoří materiál nefungoval jako v Evropě. Jsou tam jiné podmínky, jiný sníh. To je taková alchymie, někdy jedou lyže v zámoří jak šipky a pak nejedou v Evropě. A naopak. Věřím, že s materiálem udělali, co mohli. Ester teď lyže jely, rychlosti byly vysoké, v tom tedy nebyl žádný problém.“

Světový pohár pokračuje v Cortině d´Ampezzo, kde se Ester daří jak na snowboardu, tak na lyžích. Dá jí to sílu?

„Budu mluvit za sebe: když jsem jela na tratě, které jsem znala, kde se mi dařilo, člověk se přirozeně víc těší. Cortina je krásný kopec, věřím, že to tam má ráda, i po úspěších, co měla předtím. Věřím, že to pro ni bude mít pozitivní roli.“

Proslýchá se, že tým Ledecké zvažuje, jestli se příští týden zúčastnit dalších závodů v Garmisch-Partenkirchenu, nebo se soustředit už na olympiádu. Co byste radila vy?

„To je asi otázka mířená na trenéry, kteří vědí, jak dlouho trvá ji přesměrovat. Na olympiádě začíná na snowboardu, a když se člověk podívá na její zdravotní problémy se zády, myslím, že by jí nemělo uškodit, že by vynechala závodní víkend v Ga-Pa. Bude záležet, jak se Ester cítí, jak bude třeba se přizpůsobovat programu.“