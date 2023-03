Expertka řekla, v čem je Shiffrinová výjimečná. Roli hraje přítel i peníze

Desítky let nepokořený rekord v počtu výher v lyžařském Světovém poháru byl překonán. Američance Mikaele Shiffrinové se to povedlo v Aare. Expertka na alpské lyžování Eva Kurfürstová ve svém komentáři pro deník Sport a web iSport.cz znovu připomíná výjimečnost Shiffrinové i Ingemara Stenmarka. Přibližuje také to, jaké finanční podmínky má nová rekordmanka a jakou roli v jejím životě i kariéře hraje přítel, rovněž lyžař, Aleksander Aamodt Kilde.

„Je to skutečností, o víkendu překonala Mikaela Shiffrinová letitý Stenmarkův rekord. Věděli jsme nebo tušili, že je to na spadnutí, že to pravděpodobně v této sezoně přijde. Všichni jsme si přáli, aby to bylo ve Špindlerově Mlýně při druhém slalomu.

Ještě tak deset dní před ním se jevilo velice málo pravděpodobné, že by mohla vyhrát všechny čtyři závody, čili oba obřáky na Kronplatzu a oba slalomy ve Špindlu. Ale na Kronplatzu měla super formu. Ve Špindlu také, ale tam myslím, že v druhém závodu na ni dopadla tíha toho okamžiku, protože i ona jej jenom člověk a zkrátka druhé kolo druhý den na té nejvyšší úrovni nedala. Něco podobného se odehrávalo i u jejího 82. vítězství, kde měla vyrovnat Lindsey Vonnovou. I tam najednou druhé kolo trochu podržela.

Ale teď už to padlo a Ingemara Stenmarka překonala. Když se tak zamyslím, ačkoliv závodili v nesrovnatelných dobách, mají něco společného. Pro mě bude Stenmark vždycky naprosto výjimečný tím, kam lyžování posunul a jakým byl fenoménem pro náš sport. Dnes je lyžování globální sport. V jeho době ale tolik nebylo, to spíš on pomohl k tomu, aby se jím stalo.

Kde tedy hledat podobnosti?