Trenér běžkařů Franc: Ve sprintu jsme špička, Novák chtěl z MS medaili

Už to není o dvou lidech. „Skoro všichni jsou schopni jezdit na bodech,“ pochvaluje si Jan Franc po sezoně, která byla pro české barvy v běžeckém lyžování nadmíru úspěšná. Limity jsou ale od toho, aby se posouvaly.

Dokázal byste stručně shrnout uplynulou sezonu?

„Jedním slovem úspěšná! Za posledních mnoho let se jednalo o nejlepší sezonu českých běžců. Měli jsme pět různých závodníků do top10, mnozí své výsledky dokázali zopakovat, takže super.“

Kde hledat příčinu plošného zlepšení v českém týmu?

„Řekl bych, že se zúročila dlouholetá práce. Zní to jako klišé, ale nejde o práci jedné letní přípravy. Jedná se o dlouhodobý proces. Celý tým kolem závodníků, ať už jde o trenéry, servisáky, lékaře apod. je stabilní, takže pracujeme koncepčně. A doufám, že v nastoleném trendu budeme pokračovat.“

Před časem sprinterka Tereza Beranová v rozhovoru přiznala, že je obrovský posun v tom, že se spojil mužský a ženský tým v jeden. Potvrdil byste to?

„Vzhledem k letošním výsledkům se to ukazuje jako dobrý krok. Z pozice trenéra bych si představoval, abychom konkurenceschopných reprezentantů měli ještě více, ale na tom pracujeme, aby se dál zlepšovali junioři a postupně se tým i konkurence zvětšovala. Spolupracujeme i s B-týmem. Když to řeknu velmi zjednodušeně, samotný trénink je už na každém jednom sportovci, kolik tomu obětuje, my ostatní se snažíme všem závodníkům vytvořit jen co nejlepší podmínky.“

Vrcholným výkonem sezony bylo jistě 4. místo Michala Nováka ve sprintu na MS v Planici. Pamatujete si bezprostřední reakci poté, co se tým s Michalem potkal?

„Všichni na něj naskákali a plácali ho po ramenou. Věděli jsme, že je to výborný výsledek, ale já moc dobře tušil, že tu medaili strašně moc chtěl a bál jsem se, že bude skleslý. Nechci říct, že šlo o nějaké zklamání, protože český sprinter čtvrtý na MS, to je fantazie, ale musel jsem mu připomenout, že se jedná o super počin, protože pro české lyžování je to v podstatě medaile. I když sám Michal byl šťastný za to, co předvedl, jenže znáte to, někdy se říká, že je lepší být pátý než čtvrtý.“

Když pomineme univerzála Nováka a občasné výsledky Kateřiny Razýmové, Česko teď táhnou hlavně sprinteři. Proč? Je snadnější vychovat dobrého sprintera než distančního běžce?

„Většina aktuálních reprezentantů se do A-týmu z juniorů nominovala na základě výsledků ve sprintu, tudíž se počítá, že budou mít lepší výsledky právě v této disciplíně. Navíc, jak je známo, vytrvalost potřebná pro distanční závody často přichází i s věkem a musí se zkrátka počkat déle. Snažíme se chytře využít předností závodníků, díky kterým se nominovali do áčka. Takže to jsou ty důvody, proč je Česko momentálně ve světové špičce mezi sprintery. Někomu to může připadat jako silné tvrzení, ale je to tak. Michal Novák a Terka Beranová jeli opakovaně finále, což už není náhoda a další v čele s Ondrou Černým byli hodně blízko.“

Zrovna u Beranové a Ondřeje Černého je někdy vidět, že postupem dne, jak jedou více a více jízd, síly ubývají oproti konkurenci. Co s tím?

„Vše je samozřejmě o tréninku, aby se navyšovala jejich vytrvalost, schopnost regenerace. Řekl bych, že u žen je mezi sprinterkami ještě o chlup důležitější, protože nemají takovou diferenciaci jako muži. Ten posun je ale markantní, takže jsme na dobré cestě. Dříve se nedostávali z kvalifikace, dneska Terce Beranové chybí bedna, protože finále už je schopná jet.“

Vidíte mezi juniory další naděje, které by mohly jít ve šlépějích Nováka a spol.?

„Těžko říct, jestli zrovna vidím mezi juniory dalšího Michala Nováka, ale kdybych si měl vybrat jedno jméno, tak je to asi Jirka Tuž, který se ukázal výborně na juniorském MS. Má velký potenciál a věřím, že nám něco ukáže.“

Poprvé od roku 2011 a čtvrtého Lukáše Bauera se do top 10 celkové klasifikace SP se dostal právě Novák. Jeho progres rok od roku je obdivuhodný. Jedná se sice o jiný typ závodníka, ale má na to být třeba takovou ikonou jako Bauer?

„Věřím, že snad ano. Pro něj je obrovskou výhodou, že v kalendáři SP přibyly sprinty a Michal je navíc schopen jezdit kvalitně i distance, takže hodně rozhoduje vyrovnanost výkonů, a aby poctivě závody objížděl. Myslím si, že se může ještě zlepšovat a celkové deváté místo nemusí být strop.“

Říkáte, že je důležité, aby jezdil na závody, ale některé díly SP česká reprezentace vynechala kvůli nedostatku peněz. Máte příslib, že bude finančně lépe?

„Čím lepší výsledky, tím jsou větší nároky na finance. Už to není o dvou lidech, ale skoro všichni jsou schopni jezdit na bodech, takže určitě chci, abychom jezdili po všech závodech SP. Někdy vynecháte kvůli odpočinku nebo nemoci, ale jinak si myslím, že tady bychom se měli porvat, protože proč trénujete, když pak nejedete na závody, že? Příslib na lepší vyhlídky máme od svazu i od resortního centra Dukla.“

Nadvláda Norů zejména mezi muži dělá běžecké lyžování poněkud jednotvárným. Je podle vás správné, že nemohou závodit Rusové?

„Ožehavou otázku jste si na mě připravil. Profesionální sport vždycky bude zasahovat do politické a kulturní sféry, takže rozhodnutí, že ruští závodníci nemohou startovat, považuju za správné. Myslím, že ani světová komunita lyžařů, když to tak řeknu, nevnímá, že tam Rusové nejsou. Prostě to neřešíme a nikomu nechybějí.“

Je brzy, ale koukáte už na novou sezonu?

„Chci, abychom pokračovali v poctivé práci, a přál bych si stupně vítězů, protože hlavně Michal Novák nebo Tereza Beranová už od toho byli kousíček.“