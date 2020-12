Samková a spol. přišli o MS v Číně. Bank je rád, že tam Ledecká nemusí

2018. Tentokrát to však nebylo zlato, ale bronz. • archiv Sportu

2018. Vždy usměvavá Eva Samková na OH v Pchjongčchangu. • archiv Sportu

Rok před olympiádou stojí čínská zeď, která nedovolí světové špičce v lyžování i snowboardingu vyzkoušet si olympijské tratě.

„Současná druhá vlna COVID-19 způsobila velmi silná cestovní omezení, za kterých je v podstatě nemožné mezinárodní soutěže uspořádat,“ uvedl prezident mezinárodní federace FIS Gian-Franco Kasper.

Čína po každém návštěvníkovi vyžaduje čtrnáctidenní karanténu, což je pro vrcholové sportovce nemyslitelné. Největší ztrátou je rozhodnutí pro snowboardisty, kteří měli v únoru v Číně bojovat o medaile na mistrovství světa. Snowboardkrosařka Eva Samková měla obhajovat titul z minulého MS v Utahu.

„Je to nepříjemná zpráva, ale nic s tím nenaděláme. Věřím, že se federaci povede sehnat náhradního pořadatele. Mistrovství světa je rok před olympiádou jedním z klíčových závodů,“ uvedla Samková.

„Je to mrzuté, šampionát měl být především generálkou na olympijské hry. Ale bereme situaci, jaká je. Uděláme maximum, abychom se na olympijské hry připravili na jiných tratích. Není to ideální, ale musíme se s tím poprat,“ reagoval Marek Jelínek, reprezentační trenér snowboardkrosového týmu.

Aspoň Ester nemusí do Číny

Pokud by se šampionát nekonal, Ledecká by přišla o druhé snowboardové MS za sebou, před dvěma lety totiž v termínové kolizi dala přednost lyžím. Sjezdařky v únoru přijdou o olympijskou generálku v Jen-čchingu, s kterou ale Ledecká stejně nepočítala kvůli snowboardovému MS.

„Já mám radost, že Ester nemusí do Číny,“ řekl Tomáš Bank, lyžařský trenér Ester Ledecké. „Cestování Ester dost stresuje a unavuje. A jsem rád, že zrušili i lyžařský závod, který bychom nejeli, že si to ostatní holky nevyzkouší, stejně jako Ester.“

Teoreticky ještě není vyloučena možnost, že FIS snowboardový šampionát po Novém roce uspořádá v některém z evropských středisek. Spekuluje se o Montafonu. Ledecké by tenhle termín zapadl mezi lyžařské závody v St. Antonu a Crans Montaně.

„To by nám mohlo vyhovovat,“ přemítá Bank.

Už v sobotu bude, pokud to počasí dovolí, Ledecká na startu svého prvního super-G lyžařské sezony. To se jede ve švýcarském Svatém Mořici, kde se jí zatím nikdy moc nedařilo.

„Ona má problém, když nevidí, a tady je takové divné světlo, jak tady nejsou stromy. Když má Ester pocit, že si nevidí pod nohy, její jízda je pasivnější,“ vysvětluje Tomáš Bank.

Na druhou stranu si ale Ledecká v posledních dnech odpočinula po nedávném náročném tréninkovém programu, který ovlivnil i její výkon v paralelním obřím slalomu na lyžích v rakouském Lechu.

„Kolem Lechu byla dost unavená, tréninku bylo hodně,“ líčí Bank. „Potom si dala pauzu a pak jsme dva dny trénovali v Sulden am Ortler, kde jsou podobné podmínky jako v Mořici. První den to nebylo ono, ale druhý den byl lepší. Ester má dobrou náladu, vypadá, že je zase plná energie. Už je zase schopná reagovat a plnit, co jí řekneme.“

Ve Svatém Mořici se má závodit v sobotu i v neděli, situaci ale komplikuje počasí.

„Už teď kydá dost hodně, zítra má kydat ještě víc, o víkendu má napadnout přes metr. Obávám se, že to bude složité. Spíš si myslím, že se bude závodit až v neděli,“ hlásil Bank v pátek odpoledne.