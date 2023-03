Novinky o Ledecké: návrat na prkno, lyže v koutě. Expert: Nebojím se o ni

Konečně už zase brousí snowboardové obloučky, jak je vidět ze záběrů na Instagramu, natočených jejím koučem Justinem Reiterem.

„Už si zase naplno užívám sněhu. Strašně mi to chybělo!“ hlásila Ledecká.

Snowboardové závody

do konce zimy 15. března

Rogla (Slov.), obřák

18. března

Berchtesgaden (Něm.), slalom

Je to ta dobrá polovina zprávy o její současné situaci. Po dlouhých měsících už aspoň na prkně získává jistotu a je možné, že se ještě do konce sezony objeví v závodech Světového poháru. Ta špatná část je o tom, že Ledecká už během zimy do závodů nezasáhne.

„Oficiálně nově nic komentovat nemáme. Ester se stále připravuje, aby mohla naskočit do nějakých závodů. Není nic, co by chtěla říct. Trénuje, nic se nezměnilo,“ řekla Ledecké mediální manažerka Erika Alchusová.

Reálně je však možnost, že by se STR ještě letos dostala během sezony na lyže v elitních závodech Světového poháru prakticky vyloučena. Ledecká se zranila vloni v srpnu při jízdě na elektrickém skateboardu, způsobila si tříštivou zlomeninu klíční kosti, musela na dvě operace a na zelené světýlko od lékařů čekala tak dlouho, až je zima v podstatě pryč.

„Nemám od ní žádné informace, ale na žádné závody jsme ji nehlásili. Teď se jede poslední Světový pohár před finále v Kvitfjellu. A do finále