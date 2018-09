Zakážou Ledecké závodit? Manažer mluví o vydírání, svaz hrozbu popírá

Ester Ledecká sice z obrazovek září jako porotkyně show Tvoje tvář má známý hlas, ve skutečném světě má ale jiné starosti.

„Ve čtvrtek jsem odletěla na tradiční tréninkový kemp do Chile, kde se chci zúčastnit i několika závodů. Tak jako každý rok. Jenže Svaz lyžařů ČR mi vyhrožuje blokací přihlášky na tamní závody, které bych ráda jela. Jsou pro mě dobrým testem před startem sezony,“ říká Ledecká. „V Chile budu určitě hodně trénovat. A jestli nebudu moct závodit? Ne, to se doufám nestane. Šéfové Svazu lyžařů přece nejsou moji nepřátelé a hlavně - jsou tu od toho, aby podporovali lyžování.“

Kariéru Ledecké v minulosti do značné části financovala její rodina, která podle otce Janka Ledeckého investovala 12 milionů korun, a osobní sponzoři. Zároveň je šampionka zapojená do systému stání podpory sportu. Aby mohla nastoupit do nové sezony, musí mít podepsanou reprezentační smlouvu. Na její podobě se ale obě strany nemůžou dohodnout.

„Svaz nyní chce po Ester podpis smlouvy, která je sice asi výhodná pro něj, ale rozhodně ne pro ni, aniž by za to dostala odpovídající protihodnotu. Mrzí nás, že se svaz snížil k vydírání formou zákazu závodění,“ uvedl David Trávníček, šéf agentury Sport Invest, která Ledeckou zastupuje.

Svazoví funkcionáři se ke kauze nechtěli příliš vyjadřovat před úterním zasedáním výkonného výboru organizace. Šéf alpského úseku Ladislav Forejtek nicméně popřel, že by svaz bránil Ledecké závodit.

„Panebože, co je to za nesmysl? Já nevím, co k tomu říct,“ uvedl Forejtek.

Podle Trávníčka není problém pouze v jednom bodě smlouvy, ale jde o několik oblastí spolupráce, kterou vidí manažeři z pohledu Ledecké jako nevyváženou.

„Ačkoliv jsme pro ni vždy sháněli partnery, kteří poskytli důležité finance, převážně sami, po olympiádě si svaz nárokuje prostřednictvím reprezentační smlouvy takové podmínky, které mají zásadní dopad na naplnění rozpočtu nákladné sezony a tudíž i na samotnou sportovní přípravu Ester. I přesto udělala ústupky, aby českému lyžování pomohla, svazu to ovšem nestačí,“ říká Trávníček. „Snažili jsme se jednat, stále se snažíme, ale svaz se chová vůči Ester ultimativně. Až se mi zdá, že ji chce zastrašit s cílem donutit ji proti její vůli k podpisu smlouvy.“

Trávníček tvrdí, že si Svaz lyžařů ČR na Ledecké vynucuje okamžitý podpis reprezentační smlouvy.

„Bylo nám řečeno, že pokud Ester smlouvu nepodepíše do 31. srpna, sebere Svaz lyžařů Ester statut reprezentanta, zastaví veškeré financování její přípravy a vyzve ke stejnému postupu i Český olympijský výbor a Duklu, pod níž Ester spadá,“ uvedl Trávníček.

Podle Miroslava Schimmera, předsedy Rady úseku snowboardingu, jeho sport s Ledeckou problém nemá.

„Ona jezdí i sjezdové lyžování, musíme se k tomu nějakým způsobem postavit,“ líčí Schimmer. „Na tohle téma máme v úterý výkonný výbor, tam se musíme nějak dohodnout, jak to dát do kupy.“

Generální sekretář svazu Jakub Čeřovský potvrdil, že lyžařská organizace s manažery Ledecké dále pracuje na vyřešení situace.

„S panem Trávníčkem stále jednáme, nepřijde mi, že je situace vyhrocená,“ uvedl Čeřovský. „Po jednání výkonného výboru se oficiálně vyjádříme společně za celý svaz.“

Spor mezi reprezentantkou a svazem vypukl po její životní sezoně. Svaz chtěl sám využít nebo zaplatit kompenzaci za dvě reklamní plochy na oblečení. „Jde nám o dohodu a nějakou podporu. Princip je takový, že potřebujeme podporu na mladé. Musí tam být nějaká solidarita,“ vysvětloval už v květnu šéf lyžařského úseku Ladislav Forejtek.