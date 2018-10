Šéf alpského úseku: S Ledeckými se známe, zbytečně se to vyhrocovalo

28. září jste s šéfem snowboardového úseku Miroslavem Schimmerem oznámil ukončení jednání o reprezentační smlouvě mailem, který médiím dorazil uprostřed večera na oslavu sto let českého sportu, proč jste se tehdy rozhodl pro takové gesto?

„V jednu chvíli jsme odstoupili od jednání, byly to pro nás tak nevýhodné podmínky, že hrozila likvidace, vnitřní zborcení fungování našeho úseku. Pak jsme byli čtrnáct dní ve slepé uličce.“

Co se pak změnilo?

„Nakonec jsem se spojil přímo s Ledeckými, Jankem a Zuzanou. Vyjasnili jsme si jejich postoje, naše postoje a velmi rychle jsme našli řešení. Jednoduše, myslím, že jsme domluvení tak, jak jsme se měli domluvit na začátku.“

Jak kontakt s Ledeckými proběhl?

„Esemeskou. Já je znám odmalička. Jeli jsme z nějakého dětského dne, co jsme pořádali, tak jsem přemýšlel, jak z toho ven, napsal jsem jim, že jsme ve slepé uličce, a že bychom se měli sejít. Sešli jsme se dvakrát a dohodli jsme se.“

Byla schůzka po předchozích událostech hodně emotivní?

„Ne, vyříkali jsme si to. My se známe, povídali jsme si. Spíš tam došlo k nedorozumění. Jak se jedná přes prostředníky, tak tam docházelo k nedorozuměním, zbytečně se to vyhrocovalo.“

Ledecký třeba prohlásil, že by se Ester bez svazu závodilo líp...

„To jsme si taky vysvětlili. Byly tam asi nějaké vzájemné antipatie z minulosti, tak jsme si je vyříkali, udělali jsme tlustou čáru a pokračujeme.“

Klíčovým bodem při vyjednávání byla kolize sponzorů z jednoho oboru, co jste vymysleli?

„To se podařilo vyřešit.“

Jakým způsobem?

„V tuhle chvíli to nemůžu komentovat, protože to ještě není uzavřené s tím partnerem, ale je to vyřešené ve prospěch všech stran.“

Líbí se vám, že se podařilo uzavřít dohodu na celý olympijský cyklus?

„To oni chtěli kvůli partnerům, je to i pro nás výhodnější, my máme zajištěné finanční prostředky. I my přípravu všech ostatních reprezentantů stavíme na olympijské cykly, tak abych měl peníze na celý olympijský cyklus i já. A hlavně je to výhodnější pro Ester, že se svými partnery může uzavřít smlouvy na celý olympijský cyklus.“

Když se podíváte zpětně, jaký byl při jednáních největší kámen úrazu?

„Myslím si, že špatná komunikace.“

Jak chcete zamezit tomu, aby se to příště neopakovalo?

„Budeme komunikovat, je to jen o komunikaci. Lyžařská komunita je strašně malá, všichni se známe.“