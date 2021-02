Na lyžích to nevyšlo, teď už to ale Ledecké cinkne, tuší experti

Na lyžích to nevyšlo, české jedničce Ester Ledecké mediale na světovém šampionátu unikaly. Teď je ale ve Slovinsku na programu msitrovství světa ve snowboardingu a experti Chance jsou přesvědčení o tom, že v Rogle už to sněhové královně cinkne. A dokonce vícekrát.

Na úvod se Ledecká představí v paralelním obřím slalomu. Z posledních jedenácti závodů v této disciplíně byla jen jednou třetí, jinak vždy ve finále. Také teď patří v „obřáku“ mezi žhavé kandidátky na zlato a věří jí bookmakeři Chance i sázkaři.

„Většina z nich tipuje její vítězství s kurzem 1,90. Na umístění Ledecké do druhého místa je vypsaný kurz 1,50. To, že se neprobojuje do první dvojky, ohodnotili sázkoví experti kurzem 2,45,“ uvádí mluvčí Chance Markéta Světlíková.

O den později čeká českou obojživelnici slalom. Také tady se spíš počítá s tím, že se postaví na stupně vítězů. „Jestli vybojuje i v této disciplíně zlato není tak jisté, čemuž odpovídá kurz 2,70, ale na umístění Ledecké do třetího místa lidé u Chance sázejí s kurzem 1,60,“ dodává Světlíková.