Co ještě čeká české hvězdy: Ledecká musí zvažovat, otazník u biatlonu

Jaký je program do konce sezony? • FOTO: Koláž isport.cz Olympijské hry sice skončily, ale pro většinu zimních sportů to rozhodně neznamená konec sezony. Ester Ledecká se dočká další zábavy na svazích, už ve čtvrtek je na programu trénink sjezdu v Crans Montaně. A co snowboard? Také biatlonisty ještě čekají další závody, kde si budou moci Markéta Davidová a spol. zlepšit náladu po Hrách bez medaile. A hlavně česká biatlonová jednička převezme křišťálový glóbus. Ani Martina Sáblíková ještě rozhodně nemá volno.

Další rozhodování Ledecké Ester Ledecká během Super-G na olympijských hrách • Foto Reuters Když odjela svou vítěznou finálovou jízdu na snowboardu na Hrách v Pekingu, ptala se, jestli už je to konec. Klidně by ještě jezdila. Další zábavu si pak užila na lyžích, kde ale její poslední představení už taková sranda nebyla. Kombinační slalom totiž jela zraněná. Vše je ale v pořádku a česká hvězda už podle zastupující agentury Sport Invest nabrala se svým týmem směr Švýcarsko, kde se o víkendu jedou v Crans Montaně dva lyžařské sjezdy. Další program Ledecké lze zatím ale jen odhadovat, ona sama se bude rozhodovat na poslední chvíli. Ještě v Pekingu sice mluvila o tom, že by ráda do Rogly na snowboard. Jenže ten se termínově (16. března) kryje s finále lyžařského SP v Courchevelu, kde je ve stejný den na programu sjezd. Vedle něj by, podle aktuálně dosažených bodů a pořadí v SP, mohla jet ještě super-G (17. března). Možností zasoutěžit si na snowboardu by byl ještě SP v italském Piancavallu, kde se pojede 12. března paralelní slalom. A teoreticky 19. března tatáž disciplína v německém Berchtesgadenu, jenže zde by bylo opravdu minimum času na přeměnu z lyžařky ve snowboardistku. U komiksové hrdinky STR je ale možné vše. Nejbližší program Ledecké: LYŽE – Crans Montana (potvrzeno)

čtvrtek - trénink sjezd, pátek trénink sjezd, sobota - sjezd (od 10.30 hod.), neděle - sjezd (od 10.00 hod.) Lenzerheide (možnost)

5. března - super-G SNOWBOARD – Pinacavallo (možnost)

12. března - paralelní slalom

Biatlon - do akce a pro glóbus Markéta Davidová byla kousek od medaile • Foto Michal Beránek (Sport) Další tři podniky Světového poháru čekají do konce sezony biatlonisty. Ještě nyní mají české ženy a muži volno, od čtvrtka se ale po náročném programu na ZOH vrací k tréninku a 1. března odlétají do Finska, kde od příštího čtvrtku nastoupí do štafet, sprintu a stíhacího závodu, čili opět nabitý program. „Trenéři nám dali dva dny volna a pak už zase budeme trénovat. V Jablonci ale určitě bude pršet, takže oproti podmínkám v Pekingu to bude zase jiný boj,“ pokrčila rameny Markéta Davidová po pondělním příletu do Prahy. Právě česká jednička, která už má jistý malý glóbus za vytrvalostní závody, by ještě ráda zajela nějaký pěkný výsledek. Otázkou je, jak na tom biatlonisté, a nejen ti čeští, budou po tak dlouhém pobytu ve vysoké nadmořské výšce. Zda je únava srazí na kolena, či budou po tratích ‚létat‘. „Nad tím jsem ještě nepřemýšlel. Teď si chci hlavně odpočinout a pak uvidíme, jak se budu cítit a jak mi to bude závodit,“ prohlásil po návratu Mikuláš Karlík, kterému se pod pěti kruhy běžecky dařilo. I on se ale těší na mírnější evropské klima. Program SP do konce sezony: 3.-6. března: Kontiolahti (Fin.) – štafety, sprinty, stíhací závody

10.-13. března: Otepää (Est.) – sprinty, závody s hr. startem, smíšené štafety

17.-20. března: Oslo Holmenkollen (Nor.) – sprinty, stíhací závody, závody s hr. startem

Rychlobruslení - Sáblíková pojede o další titul Martina Sáblíková a její bronzová jízda v Pekingu • Foto Michal Beránek (Sport) Další medailí na zimních olympijských hrách to v případě Martiny Sáblíkové v této sezoně ještě končit nemusí. Rychlobruslaři totiž mají už příští víkend v norském Hamaru na programu mistrovství světa, kde může česká legenda rozšířit svou sbírku 21 zlatých, 8 stříbrných a 1 bronzové ze světových šampionátů. O týden později pak v Heerenveenu proběhne finále SP. Program Sáblíkové: 5. března: MS Hamar - 3000 m 6. března: MS Hamar - 5000 m 13. března: finále SP - 3000 m

Alpské lyžování - Dubovská do finále SP Martina Dubovká během 1. kola slalomu na ZOH v Číně • Foto ČTK / AP / Alessandro Trovati Další povedenou sezonu má na svém kontě slovensky hovořící česká lyžařka Martina Dubovská. Momentálně jí v hodnocení slalomu ve Světovém poháru patří 15. příčka a měla by se tak bez problémů vejít do pětadvacítky závodnic, které mají právo startovat ve finále SP (slalom 19. března). Ještě před tím si ale bude zvykat opět na evropské sjezdovky a sníh ve švédském Åre, kde se slalom jede 12. března.

Snowboard - bez české star Eva Samková se vážně zranila při závodě v Montafonu • Foto profimedia.cz Ani sezona snowboardkrosařů ještě není u konce, ale český tým už v tuto chvíli vyhlíží především tu další. Po zranění Evy Samkové, které jí nedovolilo účastnit se Her v Pekingu, se česká star snaží svým kotníkům dopřát co nejlepší rehabilitaci a s návratem k tréninku na snowboardu raději až tolik nespěchá. Také zbytek českého týmu potkala v Pekingu různá zranění. Světový pohár ještě pokračuje dvěma závody, ale spíš to vypadá, že česká účast nijak velká nebude.

Skoky na lyžích - Koudelka do akce Roman Koudelka v závodě smíšených družstev • Foto Reuters Nabitý program čeká ještě do konce sezony skokany na lyžích. České duo Roman Koudelka a Viktor Polášek míří do finského Lahti, kde je první závod naplánovaný už na tento pátek. Koudelka se teprve v tomto kalendářním roce vrátil po operaci kolene a od té doby zaznamenává progres, který by chtěl potvrdit také ve zbytku sezony. Do té zbývá ještě pět podniků SP včetně toho v Lahti.