Datinská a Kisý mají stříbro z ME handicapovaných, Nováková byla třetí

„Dnešní úspěch mě moc potěšil, protože jsme s trenérem změnili letos techniku, z půl otočky se teď učím celou, a nebyla jsem si úplně jistá. První pokus jsem chtěla hodit zajišťovací, no a to se mi povedlo, ty další jsem plánovala ještě zlepšit, ale už to bohužel nešlo,“ přemítala nad samotným průběhem diskařské soutěže Datinská.

„Ale s druhým místem jsem určitě spokojená. Medaili jsem samozřejmě chtěla, ale jistá tím, že na ni mám, jsem si úplně nebyla,“ usmála se Datinská, kterou čeká dnes odpoledne medailový ceremoniál a v pátek její královská disciplína, vrh koulí. „To dnešní stříbro je do dalšího závodu určitě povzbuzení,“ naznačila, že i v pátek bude mít medailové ambice.

Jen chvíli poté, co oslavila svůj stříbrný diskařský úspěch, nastoupil do sektoru Aleš Kisý v soutěži koulařů kategorie F54. I když nástup to nebyl úplně pohodový. „V call roomu mi totiž nechtěli pustit do sektoru kozu, že prý mi pruží zádová opěrka. Jeden komisař byl teda v pohodě, ale ten druhý řekl, že to je problém. Upozornil jsem ho na to, že tam mám suchý zip, který nemůže pružit, a že s tím jezdím na všechny závody. Tak mě pustil s tím, že uvidíme, co mi na to řekne rozhodčí v sektoru,“ popisuje trable před samotným začátkem soutěže Kisý.

„Šel jsem tam hodně ve stresu, že mi rozhodčí mávne šestkrát červeným praporkem a veškerá příprava bude v… No a navíc jsem v sektoru neměl svoji kouli, když jsem tam přišel, naštěstí jsem házel až třetí, takže ji do té doby našli. Ale myslím, že tohle se pak na mě dost podepsalo,“ líčí nesnáze český paralympionik. První tři vrhy byly z jeho strany zajišťovací, aby vůbec něco předvedl a hlavně viděl, co na jeho pokusy bude říkat rozhodčí.

„Když jsem viděl, že je s tou kozou v klidu, řekl jsem si oukej, tak zkusíme přidat, ale bohužel jsem si zvládl jen vyrovnat svoje letošní maximum, přitom jsem chtěl aspoň vyrovnat osobák 8.35 z posledních závodů v Ostravě. No naštěstí i těch 8.17 stačilo na stříbro,“ oddechl si.

„S délkou vrhu spokojený nejsem, ale se stříbrnou medailí určitě ano, věděl jsem, že to je pro mě top, protože ten nakonec vítězný Francouz vrhá kolem deseti metrů a to já prostě nedám. Pak už jsem jen doufal, že mě nepřehodí Srb Mitrovič. Vyšlo to,“ radoval se.

V odpoledním programu se představil Martin Dvořák v hodu oštěpem (F34), skončil dvanáctý za 15.94m, a trio Michal Enge, Radim Běleš a Martin Zach v hodu kuželkou (F51). Nejlepší z českých kuželkářů byl čtvrtý Radim Běleš (26.60m). Česká výprava má na kontě zatím tři medaile, kromě Datinské a Kisého se na stupně vítězů probojovala už v úterý Kateřina Nováková, v hodu oštěpem kategorie F54/55 získala bronz.