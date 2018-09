Před přicházející bouří si ještě Lukáš Krpálek užíval klidu a rodinné pohody. V mžiku ji rozčísnul nizozemský přízrak.

„Když jsem se dozvěděl rozlosování, tak jsem byl naštvaný a znechucený. Zrovna jsem uspával Antonína a volal mi Jéža a řekl mi, s kým jdu,“ popisoval Krpálek moment, kdy poznal svůj osud pro MS v Baku.

Jeden z reprezentačních trenérů Jaromír Ježek zvěstoval neradostnou zprávu. Krpálek bude mít ve středečním prvním kole volný los, pak ho ale s největší pravděpodobností čeká nepříjemný střet s Henkem Grolem. Nizozemec musí porazit Kamerunce Ndiayeho a bude tu další díl ságy, která by snesla přezdívku válka na tatami.

„Bude to o tom, kdo bude chtít víc. Já mu to nedám zadarmo, i kdybych měl prohrát. Je to soupeř, se kterým bych chtěl prohrát ze všech nejméně,“ říká Krpálek. „S Grolem jsme se prali hodněkrát, ale vždy mezi tím byla dlouhá doba. Každý se už pere odlišněji a máme nové techniky. Ale styl je stejný a víme, co od sebe čekat.“

Před devíti lety to byl právě Grol, který Krpálka zastavil v jeho prvním mezinárodním turnaji mezi dospělými. Rostoucí česká hvězda dlouho nemohla na Nizozemcův styl najít zbraň. Prohrál s ním například na olympiádě v Londýně, ve finále MS 2013 nebo ve finále Evropských her 2015, které se konaly právě v Baku. Grol se navíc choval arogantně, což obzvlášť vyniká ve světě juda, jehož filozofií je vzájemný respekt mezi protivníky.

I Krpálek má ale své zářezy. V roce 2013 Grola porazil ve finále ME v Budapešti a letos v Tel Avivu, kdy se oba poprvé střetli v těžké váze, soupeře odrovnal už ve čtvrtfinále. Přesto ho los pro Baku nepotěšil.

„Byl jsem z toho špatný, ale musím to tak brát. Grola jsem už porazil na mistrovství Evropy, i když to byl extrémně těžký zápas a vyhrál jsem až v prodloužení,“ říká Krpálek. „Ale na druhou stranu je dobře, že jdu s ním, protože mě to možná nakopne více, než kdybych měl slabého soupeře. Díval jsem se na videa z našich zápasů, dám do toho maximum.“

Ani v případě úspěchu by to Krpálek dál neměl snadné. Pro třetí kolo hrozí Mongol Tüvshinbayar Naidan, olympijský vítěz z Pekingu a stříbrný z Londýna v polotěžké váze, který má v těžké váze za sebou loňský bronz z MS v Budapešti, kde Krpálek pro zranění nestartoval.

„Pro mě je to velmi těžký soupeř. Je malý, podsaditý a má výborné techniky,“ říká Krpálek o soupeři, s nímž se dvakrát utkal na Grand Slamu v Tokiu s bilancí 1:1. „Ale na olympiádě jsem měl také těžký los. Tak budu bojovat. Je lepší mít v prvním kole někoho na rozeprání, ale teď se budu muset připravit a od prvního zápasu do toho dám všechno.“

V Baku ho bude podporovat i manželka Eva, která přiletěla s čtyřměsíční dcerou Marianou. Jejich dvouletý syn Antonín fandí z domova.

„Když jsem si balil věci, tak mi Tonda pomáhal. Skládal mi kimono. Tak jsem mu vysvětloval, že pojedu pryč závodit. A on hned judo, judo,“ smál se Krpálek. „Zeptal jsem se ho, jestli chce přivést medaili, tak říkal, že jo. Tonda se občas přehrabuje v medailích. Občas si dá nějakou na krk. A má vkus, protože si vybírá ty zlaté.“

Přímý přenos ČT sport ze středčního programu v MS v judu začíná v 8:00. Odpolední finálový blok startuje v 17:40.