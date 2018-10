100 let slávy a čeští hrdinové. Na koho vzpomínají legendy?

V dramatických říjnových dnech 1918 hráli sportovci důležitou roli při vzniku státu.

„Sportovci ještě v době, kdy jsme neměli státnost, reprezentovali tento národ. Já se hlásím k sokolství, které je jedním ze základních pilířů našeho státu. Sport s kulturou a úloha sokolů v první světové válce, měly podíl na vzniku legií, na domácím i zahraničním odboji,“ říká předseda České unie sportu Miroslav Jansta.

Český sport oslavil stoleté výročí samostatného státu už před měsícem galavečerem v pražském Foru Karlín. Sešly se na něm výrazné osobnosti, které v anketě o největší okamžik sportovního století měly z čeho vybírat.

„Okamžiků, na které člověk nezapomene, je spousta. Přes Zátopka, Čáslavskou, Kratochvílovou, Honzu Železného…“ přemítal olympijský šampion v judu Lukáš Krpálek. „Pro mě to bude asi Nagano, devadesátý osmý, který mám ještě v paměti. Seděl jsem v obýváku, nohy jsem měl na stěně, a vždycky, když padl nějaký gól, jsem vystartoval. Mamka byla zrovna v kuchyni, vařila, ten moment si pamatuju moc dobře.“

Hokejový turnaj století zazníval v odpovědích velmi často. Před dvaceti lety se poprvé v historii o olympijské zlato utkaly hvězdy z NHL a senzačně ho urvala parta kolem trenéra Ivana Hlinky, gólmana Dominika Haška a kouzelníka s pukem Jaromíra Jágra.

„Sleduju všechny sporty, ale nejvíce hokej. Takže musím říct Nagano. Byl to úžasný zážitek, skvělý turnaj. Vyhrát olympijské hry, to se nepodaří jen tak,“ říká legendární hokejový útočník Milan Nový.

Další slavný útočník Vladimír Martinec upozorňuje i na jiné úspěchy.

„Každá epocha měla svoje hrdiny. Z hokeje pochopitelně rád vzpomínám na Nagano, ale i předtím byly krásné úspěchy. Podívejte se třeba na Emila Zátopka, co se mu podařilo,“ řekl Martinec.

Zátopkovy tři zlaté medaile z OH 1952 v Helsinkách na 5000 metrů, 10 000 metrů a v maratonu jsou stejně zářivým vrcholem českého sportovního století. Na OH 1952 v Helsinkách předvedl Zátopek zřejmě neopakovatelný výkon, v den jeho triumfu na 5000 metrů navíc získala zlatou medaili i jeho manželka, oštěpařka Dana Zátopková.

„Já bych vybral asi Emila Zátopka. Ty jeho olympiády, to byla bomba, která nás proslavila

nejvíc,“ přemítal Ivo Viktor, fotbalová brankář mistrů Evropy 1976. „Zasluhoval by si to i Jarda Jágr, který se tak dlouho dokázal držet nahoře v NHL, nejlepší hokejové lize na světě. Nesmím zapomenout ani na fotbalové vicemistry světa z Chile v roce 1962.“

Fotbaloví mistři Evropy v Bělehradu, vicemistři světa z Itálie 1934 a Chile 1962, tenisová esa Martina Navrátilová, Ivan Lendl, Jana Novotná či Jan Kodeš, noví hrdinové v čele s Ester Ledeckou… Bylo to bohaté století.

„Těžko se to vybírá. Já ani nechci vybírat. Každá desetiletka měla svého hrdinu, svoji událost. Myslím, že je fajn si vážit každého, kdo něco dokázal,“ řekla olympijská šampionka v běžeckém lyžování Kateřina Neumannová.

CO JE PRO VÁS NEJVĚTŠÍ UDÁLOSTÍ STA LET ČESKÉHO SPORTU?

KATEŘINA NEUMANNOVÁ (olympijská vítězka 2006 v běhu na lyžích)

„Těžko se to vybírá. Já ani nechci vybírat. Každá desetiletka měla svého hrdinu, svoji událost. Ale porovnávat je mezi sebou prostě nejde. Myslím, že je fajn si vážit každého, kdo něco dokázal.“

MILOŠ MEČÍŘ (olympijský vítěz 1988 v tenise)

„Myslím, že každý sport je specifický. Je fantastické, když člověk vidí, že se umíme ve světě představit. Jsme malá zem, jsou to výjimečné výkony.“

LUKÁŠ KRPÁLEK (olympijský vítěz 2016 v judu)

„Okamžiků, na které člověk nezapomene, je spousta. Přes Zátopka, Čáslavskou, Kratochvílovou, Honzu Železného… Pro mě to bude asi Nagano, devadesátý osmý, který mám ještě v paměti. Seděl jsem v obýváku, nohy jsem měl na stěně, a vždycky, když padl nějaký gól, jsem vystartoval. Mamka byla zrovna v kuchyni, vařila, ten moment si pamatuju moc dobře.“

MILAN NOVÝ (nejlepší střelec československé hokejové historie)

„Sleduju všechny sporty, ale nejvíce hokej. Takže musím říct Nagano. Byl to úžasný zážitek, skvělý turnaj. Vyhrát olympijské hry, to se nepodaří jen tak. Možná že už se to nikdy našemu hokeji znovu nepovede. Koukal jsem na to, i když časy v noci byly nepříznivé.“

VLADIMÍR MARTINEC (trojnásobný mistr světa v hokeji)

„Nechci vypíchnout jeden moment, bylo by to nespravedlivé vůči těm ostatním. Každá epocha měla svoje hrdiny. Z hokeje pochopitelně rád vzpomínám na Nagano, ale i předtím byly krásné úspěchy. Podívejte se třeba na Emila Zátopka, co se mu podařilo. Takže nejde říct jednu věc.“

IVO VIKTOR (fotbalový mistr Evropy 1976)

„Já bych vybral asi Emila Zátopka. Ty jeho olympiády, to byla bomba, která nás proslavila nejvíc. Zasluhoval by si to i Jarda Jágr, který se tak dlouho dokázal držet nahoře v NHL, nejlepší hokejové lize na světě. Nesmím zapomenout ani na fotbalové vicemistry světa z Chile v roce 1962.“

ROMAN ŠEBRLE (olympijský vítěz v desetiboji)

„Těch událostí, co by se daly vypíchnout, je obrovská spousta. Nicméně pro mě jako pro atleta tři olympijská zlata Emila Zátopka jsou opravdu hodně vysoko.“