Velké šipkařské loučení! Populární Nizozemec ukončil bohatou kariéru | iSport.cz

"Už na to nemám," řekl Van Barneveld v emotivním rozhovoru po porážce, kterou v Rotterdamu sledovalo 10.000 fanoušků. "Mohl bych si říct, že si dám pauzu a orazím si. Ale není kdy," uvedl s tím, že hrát menší soutěže už se mu nechce.

"Nemůžu začínat zase od nuly. Tyhle turnaje se mi nelíbí, proto jsem se rozhodl takhle," prohlásil jeden ze tří pětinásobných mistrů světa. Své tituly Van Barneveld posbíral v letech 1998 až 2007.

