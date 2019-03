Loučení se odkládá! Šipkařská hvězda změnila rozhodnutí: Skončím až po MS | iSport.cz

Pětinásobný mistr světa organizace PDC šokoval ve čtvrtek v Rotterdamu šipkařský svět. „Končím. Už na to nemám,“ pronesl v emocích populární Nizozemec Raymond van Barneveld. Jeho manažer následně vydal na instagramu zprávu o tom, ať fanoušci ještě nezoufají. Že až opadnou emoce, vše ještě proberou a konec kariéry tak nebude třeba ještě úplný.

A povedlo se. Barney si nechal vše projít hlavou a nakonec karieru ukončí až po mistrovství světa, tak, jak avizoval na začátku sezony. „Můj život byl v posledních měsících jako horská dráha, plný emocí. V mém soukromém životě bylo mnoho problémů, a ačkoliv se je při hraní šipek snažíte vytěsnit z hlavy, vždy si je přinesete s sebou na podium,“ uvedl Van Barneveld.

„Dostal jsem šanci, hrát v této sezoně Premier League. Strašně moc jsem toužil po tom, ukázat všem toho pravého Barneyho, ale místo toho to byly jen letmé záblesky. Ve čtvrtek se ve mně spojily všechny emoce, nešlo to zvládnout. Cítil jsem se před svou rodinou, přáteli a „Barney Army“ (fanoušci Van Barnevelda) poníženě a styděl jsem se. Pod tíhou okamžiku jsem věděl jen to, že už něco podobného nikdy nechci zažít,“ vrátil se ke svému prohlášení o konci kariéry, které vyřkl po skončení zápasu se světovou jedničkou Michaelem van Gerwenem, který prohrál 1:7 na legy.

„Zpětně si uvědomuji, že bych neměl podobné věci říkat ve chvíli, kdy mnou cloumají emoce. Chci ukončit kariéru v Alexandra Palace během mistrovství světa. Doufám, že lidé pochopí, jak těžkými časy si já a má rodina procházíme. Museli jsme proto dát hlavy dohromady a o všem se poradit. Dám si nyní pár dní volna a pak se pokusím hrát na nejbližších turnajích co nejlépe.“