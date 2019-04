Český juniorský tým vybojoval bronz na ME. Byrtus neprohrál ani set! | iSport.cz

Český tým v základní skupině přehrál Izrael, Skotsko, Maďarsko a Belgii a ve čtvrtfinále Francii. V semifinále ale narazil na první nasazenou Anglii a prohrál 1:2 na zápasy. V boji o třetí místo ale čeští juniorští hráči prohru proti Irsku nepřipustili. Důležitým krokem k tomu bylo vítězství 3:1 na sety Marka Panáčka nad Conorem Moranem. „Bylo to velice náročné utkání. S Conorem jsem ještě nikdy nevyhrál, takže to byla velká motivace. Po druhém setu, ve kterém hru zrychlil, jsem se naštěstí zkoncentroval a dostal jsem se před něj,“ prohlásil Marek Panáček.

Do druhého utkání nastoupil Viktor Byrtus proti Samu Buckleymu a nedal mu šanci. Po jasném průběhu 3:0 na sety zařídil pro český tým rozhodující druhý bod. „První dva sety jsem hrál celkem v pohodě. Ve třetím změnil soupeř taktiku a já jsem trochu povolil. To se však nemůže stávat. Musel jsem otáčet z 7:9, což se povedlo,“ dodal Viktor Byrtus, který jak v individuálním, tak ani v týmovém turnaji neztratil v Praze ani jeden set. „To se mi ještě nikdy nestalo. Mám z toho velkou radost.“

Byrtuse nezastavily ani potíže s kolenem, konkrétně s čéškou. „Před šampionátem jsem s tím byl na rentgenu a ukázalo se, že není na tom úplně ideálně. Po diskuzi s fyzioterapeutem jsem ale turnaj absolvoval, významně mě to naštěstí neomezovalo. Až na to, že jsem po každém zápase musel být v péči fyzioterapeuta,“ doplnil Byrtus, který společně s Markem Panáčkem v loňském roce vybojoval třetí místo na mistrovství světa týmů v Indii.

Český squash tak potřetí za sebou na juniorském evropském šampionátu týmů do 19 let získal bronzovou medaili. „Máme štěstí na generaci, posledních šest let přivážíme z juniorských akcí medaile. Bylo vidět, že z Viktora měli soupeři velký respekt. I když se na něj chtěli vytáhnout, ukázal jim, že je pánem na kurtu. Jeho dominance a cit pro míč jsou takové, že soupeři proti němu neměli moc šancí. Je to velký evropský talent,“ doplnil Jan Mutina, reprezentační trenér. O titul si zahráli angličtí squashisté proti Švýcarům.