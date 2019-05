Softbalistky Čechie Praha zvou na důležité extraligové zápasy | iSport.cz

V týmu však po loňské úspěšné sezoně nastaly četné změny a tým se velmi proměnil. „Nepřecházíme do extraligy se stejným týmem, který vyhrál druhou ligu. Vzhledem k tomu, že Mrkve, tedy starší a zkušenější hráčky, se rozhodly dát prostor mladým a nadějným, vytvořily jsme tým úplně nový, tým Labutí. Přišly k nám hráčky ze všech možných klubů v ČR i SR. To považuji za výjimečné, jelikož za tři měsíce se nám podařilo dát dohromady dobře fungující tým, získat skvělé nadhazovačky, pálkařky i polařky. V rekordním čase jsme tak vytvořily extraligový tým, který může konkurovat zavedeným týmům ze silných klubů. Vážíme si každé jedné hráčky, která se rozhodla hrát v tomto roce za tým Čechie, i za cenu toho, že je to nejspíše jen na rok,“ pokračují ve svém vyprávění koučky pražského týmu.

Někteří se možná ptají, proč jen na rok? Na to je ovšem jednoduchá odpověď. „Do budoucna nás limituje pravidlo České softballové asociace, které od roku 2020 nařizuje týmům v extralize mít minimálně dva mládežnické týmy v jedné větvi. Takže letošní sezona je zřejmě poslední, kdy Čechii v EXL uvidíte.

Proto vznikl jednoletý projekt „labutí písně“ Čechie.“ Na státní svátek, ve středu 8. 5., se od 11 a 13 hodin odehrají další extraligová utkání proti SaBaTu Praha. „Oba zápasy jsou pro nás velice důležité. Potřebujeme oba vyhrát, abychom mohly pomýšlet na postup mezi top 6 a možnost hrát podzimní play-off. Bohužel nám štěstí moc nepřeje, máme zraněné dvě klíčové hráčky. Jedna je v rekonvalescenci kvůli operaci, druhá kvůli zranění v minulém zápase. Pevně věřím, že jsme si smůlu už vybraly a dovedeme zápasy do vítězného konce. Budeme rády, když nás přijdete v naší hře podpořit“, říká Lenka Spurná, hlavní koučka týmu SC Čechie Praha.