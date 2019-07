Softbalistky budou hrát o olympiádu! Jakešová tomu pomohla homerunem | iSport.cz

Hned na začátku jste odpálila až za plot, sedlo vám to ideálně?

„Jo, nadhoz přilítnul přímo do zóny. Můj cíl byl - trefit to rovně jako vždycky. A letělo to!“

Jaký je to pocit, vystřelit homerun hned v první směně?

„Fajn. Byla jsem ráda, že máme vedení a doufala, že budeme přidávat body postupně víc. Trošku jsme se zasekly, ale držely jsme vyrovnaný stav a na konci ho dokázaly překlopit na naši stranu. V této fázi turnaje už jsou týmy hodně vyrovnané, neprosazovaly jsme se proti nadhazovačkám tak, jak bychom si představovaly. Byly tam dobré starty na pálce, furt jsme věřily, že to zvládneme.“

V šesté směně jste prohrávaly 1:2, pak to v útoku odšpuntovala dvoumetovým odpalem Tereza Kubicová, jaká pak byla v týmu atmosféra?

„Dobrá. Mám pocit, že věříme furt. Tým je skvělý, každý to může poslat k plotu. A Kubica tady má úžasnou formu, je vidět, že se doma cítí dobře.“

Postup do olympijské kvalifikace se povedl, co dál na šampionátu?

„To uvidíme. Netajíme se tím, že chceme hlavně na olympiádu, tak si myslím, že tomu dál vše podřídíme.“

Schováte karty pro kvalifikaci, nebo si už na šampionátu budete chtít zvednout sebevědomí dobrým výsledkem?

„To já nevím, to je rozhodnutí trenérů a částečně nás, ale ještě jsme se o tom nebavili. Hlavní cíl byl postup na kvalifikaci. To se povedlo. Řekneme si, co dál.“

K čemu se v tuto chvíli přikláníte vy?

„Nedokážu teď říct a vyhodnotit všechny taktické věci, které v tom hrají roli. Jak budeme chtít šetřit nadhazovačky nebo nebudeme. Věřím v tom trenérům.“