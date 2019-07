Pecková má pecku! Česká chytačka má po nešťastné teči zlomený prst | iSport.cz

Zkoušela jít přes bolest, ale nešlo to. Softbalová catcherka (chytačka) Kateřina Vacková musela v duelu s Velkou Británií (0:2) po ostré ráně míčem do prstu střídat. Na mistrovství Evropy v Ostravě a Frýdku-Místku je to pro český tým, kromě první prohry po šesti výhrách v řadě, první komplikace. „Katka chtěla dohrát, ale nešlo to," komentovala nadhazovačka Veronika Pecková. Rentgen nakonec ukázal, že Vacková má prst zlomený. Už bez ní budou hrát Češky o postup do elitní šestky, která je vstupenkou do olympijské kvalifikace pro Tokio 2020, v Arrows Parku ještě dnes proti Irsku (20.45).