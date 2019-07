Nejlepší softbalová pálkařka Klimplová: Jdeme vybojovat olympiádu! | iSport.cz

Velkou misi mají před sebou české softbalistky. Od úterka rozehrají v nizozemském Utrechtu kvalifikaci na olympijské hry v Tokiu 2020. Co bude nejvíce potřeba? Prosadit se proti nejúdernějším nadhazovačkám a úspěšně pálit. O to by se měla postarat také pálkařka Veronika Klimplová, která na evropském šampionátu v Ostravě předvedla nejvíce úspěšných odpalů. „Vnímáme to jako unikátní šanci, která se už nemusí opakovat,“ prohlásila Klimplová, která od dětství velmi ráda chodí na houby.