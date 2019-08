Metallica nebo baseballové finále? Satoria měl jasno a slaví s Arrows titul | iSport.cz

Jaké to je, slavit během týdne evropský titul i extraligové zlato?

„Úžasný pocit! Je to něco, co jsem si dal jako cíl do této sezony a splnilo se to.“

Co bylo těžší?

„Osobně si myslím, že nejtěžší je vždycky obhájit titul. Eagles Praha letos hráli výborný baseball, přehráli Draky na plné čáře a nikdy to proti nim není jednoduché. Jsou hodně útočný tým, mají dobrý line up a měli i dobré importy, dobré nadhazovače.“

Vy jste házel sobotní duel, byl to zlom finále?

„Požádal jsem Borise (Bokaje, hrajícího manažera Arrows), jestli bych mohl házet v sobotu, protože v neděli jsem měl mít koncert Metallicy. Nakonec jsem na něj nešel, ale moc mě to nemrzí. Ano, myslím, že sobota byla zlom.“

Bylo to velké dilema - Metallica nebo finále?

„Chvílemi jo, ale jakmile jsme vyhráli druhý zápas, byl jsem přesvědčený, že zůstávám. Nechtěl jsem o tohle v žádném případě přijít. Mladší brácha Matěj, se kterým hrajeme odmalička, dal přednost Metallice. Ale on je mladý, ještě titulů zažije (usmívá se).“

Eagles ve třetím finále útočili do poslední směny. Měli plné mety, na pálce byl za stavu 5:2 Piazza, který už se v utkání jedním homerunem blýsknul. Jak jste konec prožíval?

„Upřímně, nemám rád tyhle deváté směny. Přítelkyně se mi směje, že mám šedé vlasy. Už vím z čeho.“