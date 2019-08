Ondra po olympijském krachu: Má to hořkou příchuť, bylo to sporné | iSport.cz

Pondělní kvalifikace olympijské disciplíny kombinace pro Ondru po lezení na rychlost a boulderingu vrcholila jeho oblíbenou obtížností a věděl, že pro postup do osmičlenného finále a zároveň postup na olympiádu do Tokia potřebuje skončit do třetího místa. Při svém pokusu se dostal téměř na vrchol, potom ale nečekaně spadl a v tváři měl šok.

„Cítil jsem se fyzicky výborně. I přes malou nervozitu se mi podařilo proběhnout celou cestu poměrně komfortně, ale na konci, kdy mi zbývalo už jenom pár chytů, jsem najednou velmi neočekávaně spadl, smekla se mi noha,“ líčil Ondra. „V tu ránu jsem byl hodně zklamaný. Myslel jsem si, že tohle na postup, což znamenalo to třetí místo, nebude. Bylo to psychicky velmi zničující.

Když jsem se dostal dolů, tak mi bylo řečeno, že jsem na třetím místě, tudíž, že se vlezu do osmičky, která se nominuje na olympiádu.“

Dlouho se ale neradoval, protože jeho soupeři prodali protest proti uznání jeho výsledku. Rozhodčí původně Ondrovi zapsali počet chytů, kterých dosáhl, číslem 34+. Zkoumalo se ale, jestli už v první části stěny nestoupnul na nýt, do nějž se cvaká karabina.

„Bohužel hnedka pár minut poté přišla informace, že na mě byl podán protest z toho důvodu, že jsem nohou vstoupil na nýt,“ vysvětluje Ondra. „Dlouho se to potom řešilo, podávaly se protesty, protiprotesty. Výsledek je bohužel ten, že jsem byl diskvalifikován a byl mi přičten výsledek chytu číslo deset, tudíž jasný neúspěch a nepostup na olympiádu.“

Sporné rozhodnutí

Česká výprava se snažila rozhodnutí zvrátit, argumentovala, že se Ondra chytu dotknul, ale nepoužil ho k postupu nahoru. Rozhodčí zkoumali několik videozáběrů a nakonec Ondrovi přiznali nižší výsledek, který znamenal, že Ondra nepostoupí do středečního finále a přijde také o postup na olympiádu.

„Má to určitě zajímavou příchuť, z mého pohledu bylo přinejmenším sporné, jestli jsem na tom nýtu stál, nebo nestál,“ říká Ondra. „Díval jsem se na různé záběry z různých úhlů. Dle mého, z toho, co jsem viděl, se nedalo jednoznačně říct, že jsem na tom jednoznačně stál. Otázka je, jestli platí presumpce viny, nebo neviny. Samozřejmě je pro rozhodčí těžké v rámci několika málo minut rozhodnout a určitě to neberu osobně, že by mě rozhodčí neměli rádi. Rozhodli se, jak se rozhodli.“

Neúspěch olympijské mise na mistrovství světa naštěstí pro Ondru neznamená konec nadějí. Na přelomu listopadu a prosince bude ve hře dalších šest míst na kvalifikačním závodě v Toulouse. Pokud by to nevyšlo ani tam, poslední evropská kvóta se bude rozdělovat v dubnu při ME v Moskvě.

„Pro mě to znamená, že budu muset jet na další kvalifikační závod, dobře se na něj připravit,“ říká Ondra. „Stále jsem si jistý, že mám velmi dobrou šanci se na olympiádu nominovat na speciálním kvalifikačním závodě, který proběhne na konci listopadu ve francouzském Toulouse.“

Ovlivněná příprava

Nutnost startu v Toulouse zásadně ovlivní Ondrovy plány pro další měsíce. Bude se muset udržovat ve formě ve všech třech disciplínách, což je náročné, protože trénink obtížnosti klade nároky na vytrvalost, zatímco třeba rychlost na dynamiku.

„Já jsem měl v plánu, že se celý říjen a listopad budu věnovat mé nejslabší disciplíně, a to rychlosti. Místo toho se samozřejmě budu muset připravovat na Toulouse, abych si co nejvíce pojistil případný postup,“ plánuje Ondra. „Dá se říct, že to je jakási ztráta času. Ovlivní to moji přípravu, ale snad to neovlivní fakt, jestli na olympiádu pojedu, nebo nepojedu.“