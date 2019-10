Krpálek opět nestačil na legendárního Rinera. V Brazílii ho čeká boj o bronz | iSport.cz

„Možná to pro mě bude nakonec dobře. Donutí mě to víc pracovat, abych ho porazil příště. Ať už na mistrovství Evropy v Praze příští rok nebo na olympiádě,“ uvedl Krpálek pro facebookovou stránku České judo.

„Teď mě čeká ještě boj o třetí místo. Doufám, že to dopadne, a budu si odvážet alespoň medaili. Bez ní by to pro mě bylo veliké zklamání. Ale říkám, po tom, co jsem odtrénoval od mistrovství světa, bych se nedivil, kdybych skončil na pátém místě. Nicméně jsem úřadující mistr světa, takže odjíždět odsud bez kovu by bylo hodně špatný. Rozhodně do toho dám všechno… Ale je to tu takový utrápený.“

Nejlepší český judista první dva zápasy ukončil před časovým limitem. Venezuelan Pedro Pineda nasbíral tři napomínání za propagační útoky, což přineslo českému favoritovi výhru 47 sekund před koncem základní doby.

Zhruba stejně dlouho trval Krpálkův zápas s domácím Juscelinem Juniorem, kterého udolal na zemi. Zatímco v Montrealu Krpálek podlehl dvojnásobnému olympijskému vítězi Rinerovi až v prodloužení, tentokrát pro něj zápas skončil předčasně. Riner ho při vzájemném přetahování vytlačil z tatami, za což český reprezentant dostal čtyři sekundy před limitem třetí napomenutí.

Podobně jako v Montrealu ho tak čeká zápas o bronz, tentokrát s Ukrajincem Jakivem Chammovem. V dnešním programu se představil ještě David Klammert v kategorii do 90 kilogramů. Ten vypadl hned ve druhém kole, když ve svém úvodním zápase podlehl Švédu Marcusi Nymanovi.