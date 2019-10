Softbalistky z Ledenic získaly zlatý hattrick | iSport.cz

Právě reprezentační nadhazovačka se stala hrdinkou letošní finálové série ženské extraligy. Pecková nastoupila do každého utkání a celkem si ve třech zápasech připsala 23 strikeoutů. „Těší mě, že jsme se dokázaly také pálkařsky prosazovat. Pokaždé jsme vyhrály vysokým rozdílem a utkání skončilo předčasně,“ dodala Pecková, která za celou sezonu předvedla více než 150 strikeoutů, což je suverénně nejvíce z celé extraligy. „Ve finále to ale jednoduché nebylo, protože Eagles mají dobré pálkařky a dostávaly se často do kontaktu.“

Významně se prosadit proti Peckové nedokázala ani Eliška Thomsonová, která zase ovládá pálkařské statistiky v extralize. Ve finále hlavní opora Eagles Praha zaznamenala 3 úspěšné odpaly a tři stažené body. „Stát proti takové nadhazovačce je komplikované, jednoznačně dominuje. Jsem ráda, že náš tým jí to nedal zadarmo, i když skóre tomu neodpovídá. Neměly to s námi jednoduché. Bylo to hodně o tom, že Ledenice se do našich nadhozů trefovaly,“ popsala Thomsonová, která v letošní sezoně předvedla 51 úspěšných odpalů a 7 homerunů, čímž se stala nejlepší extraligovou pálkařkou.

Žraloci Ledenice jsou tak suverénní baštou českého softbalu. Minulý víkend muži ovládli domácí extraligu, teď z tohoto jihočeského města triumfovaly také softbalistky. „Jsme za to neskutečně rádi. Doufám, že Ledenice budou hlavním městem českého softbalu také v dalších letech,“ doplnila Pecková po zisku zlatého hattricku. „Snad také v příštím roce přidáme další titul.“ V příštím roce se v Ledenicích navíc uspořádá mistrovství Evropy mužů.