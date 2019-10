Překonejte své limity ve hře, ve které se vám nejednou zvýší tep | iSport.cz

Máte rádi výzvy a posouvání vlastních hranic? Zkoušíte často, co všechno dokážete a rádi testujete svou fyzickou i psychickou odolnost? Právě pro vás je adrenalinová hra inspirována známou pevností Boyard s příznačným názvem TEPfactor. Co TEPfactor obnáší a kde si hru můžete zahrát?

Proč právě pevnost Boyard

Pevnost Boyard je pro širou veřejnost známý pojem symbolizující místo, kde se překonávají limity a posouvají hranice vlastních znalostí a dovedností. A kromě toho, že tato pevnost nacházející se u západního pobřeží Francie sloužila i jako vězení, v Čechách ji známe jako místo, kde se konala populární soutěž prověřující fyzičku a psychickou odolnost každého účastníka. Není proto divu, že se tato pevnost stala inspirací pro již zmiňovanou hru TEPfactor. „Televizní soutěž Pevnost Boyard mi byla při stavbě TEPfactoru velkou inspirací, už jen z toho důvodu, že jsem si ji toužil na vlastní kůži vždy vyzkoušet. Zájemci o návštěvu se však nemusí bát toho, že by u nás narazili na nejrůznější havěť, jako jsou pavouci či hadi, kteří jsou v opravdové pevnosti Boyard na každém kroku. Namísto toho se tu soustředíme na důmyslné úkoly, které prověří každičkou část vašeho těla, mozek, svaly i kondičku,“ říká majitel a zakladatel TEPfactoru Tomáš Chroust.

Příběh TEPfactoru

Ten první pobočku TEPfactoru otevřel v roce 2012 v obci Chotilsko nedaleko Slapské přehrady. Od té doby celý projekt ušel kus cesty a nyní se další dvě pobočky nachází dokonce v zahraničí, a to ve Varšavě a v Dubaji. „TEPfactor se k mé velké radosti ohromně ujal a nyní k nám každoročně míří tisíce nadšených dobrodruhů, kteří si hru chtějí vyzkoušet na vlastní kůži. My se pro to zaměřujeme hlavně i na to, aby od nás účastníci hry dostali přesně to, co očekávají, a neustále pracujeme na zdokonalování našich služeb. Proto jsme například k dispozici i firmám, které u nás chtějí uspořádat firemní teambuilding. Spolupracovníky jsme schopni i ubytovat v našich plážových chatkách, poskytnout jim prostory pro školení, uspořádat pro ně catering a se vším jim pomohou zkušení Event manageři,“ dodává Chroust.

Podstata TEPfactoru

A v čem přesně TEPfactor spočívá a jak se hraje? Ve hře na účastníky čeká 25 zapeklitých úkolů, které dokonale prověří týmového ducha, ale i dovednosti jednotlivých hráčů. Vybrat si lze ze čtyř kategorií úkolů, přičemž každá kategorie se zaměřuje na něco jiného, konkrétně na logiku, trpělivost, fyzičku a zručnost. Při plnění jednotlivých úkolů zároveň sbíráte indicie, díky kterým otevřete tajemnou komnatu s pirátským pokladem, ze kterého si dokonce můžete kousek uzmout. Hraje se v týmech po dvou až pěti lidech, a to i za nepřízně počasí, neb je celá hra schovaná v teple pod střechou. Zatoužíte-li i vy prozkoumat své dovednosti a otestovat, co všechno zvládnete, doporučujeme si však udělat rezervaci. S sebou si poté nezapomeňte vzít pohodlné oblečení a obuv a hlavně týmového ducha a odhodlání. Oboje totiž budete potřebovat.