Unikátní úspěch! Sivák vybojoval titul mistra světa WAKO. Medailí bylo víc | iSport.cz

Obrovský triumf českého kickboxu. Na mistrovství světa organizace WAKO v Sarajevu se o něj 25. října postaral teprve dvacetiletý Václav Sivák, jenž se rok po přechodu z juniorské kategorie stal mistrem světa i mezi dospělými. Získat tento titul se dosud nikomu z Čechů nepovedlo. „Je to nejvíc, co můžete v amatérech vyhrát. Byl to týden války,“ okomentoval Sivák úspěch. Nejcennější kov si z turnaje odvezla také reprezentantka Lucie Mlejnková.

Domácí bojové scéně rosta hvězda světových rozměrů. Zápasník Václav Sivák přidal do početné sbírky triumfů, která čítá mnoho evropských i světových titulů, ten nejcennější.

Mezi amatérskými kickboxerskými organizacemi je WAKO jasnou jedničkou a právě v této asociaci vyhrál dvacetiletý talent mistrovství světa ve váze do 63,5 kilogramu, a to v královské disciplině K-1, což je netvrdší forma kickboxu, jelikož se mohou používat také kolena.

„Schází se tady ti nejlepší kickboxeři planety. Všechny účastníky musí vybrat národní reprezentace, na tomhle turnaji byla i velká jména z Glory (věhlasná profesionální liga). Moje váha je navíc společně s tou do 71 kilogramů nejnabitější,“ vysvětluje mimořádnou úroveň turnaje mladý šampion.

Sivák porazil na cestě za titulem během jednoho týdne pět soupeřů, všichni byli navíc minimálně o pět let starší, a tudíž i zkušenější. „Každý den musíte ráno udělat váhu a odpoledne jdete do ringu, takže jsem po zápasech nejedl ani nepil, abych ráno zase navážil. Podat pak stoprocentní výkon není žádná sranda,“ přibližuje rodák z Ostravy podmínky, za kterých se na podobných akcích bojuje.

Váha však podle talentovaného Čecha není to nejhorší, s čím se během turnaje potýkal. Mnohem obtížnější je naladit se dobře psychicky. „Nejtěžší moment byl před semifinále, když jsem musel nastavit hlavu, protože jsem šel zápasit s Maďarem Habashem Antoinem, který má několik světových titulů. Měl jsem trošku respekt, ale vyhrál jsem,“ popisuje Sivák zlomový moment celého tažení za zlatem.

„Znamená to pro mě opravdu hodně. Tenhle titul by chtěl každý kickboxer. Je to nejvíc, co můžete v amatérech vyhrát. Byl to týden války,“ dodává.

Úspěšný týden za sebou ale nemá pouze Sivák. Česká výprava si z celého mistrovství odvezla pět medailí. Tu nejcennější získala ve váze nad 70 kilogramů Lucie Mlejnková. „Vítězství na MS WAKO je dosažení cíle dlouhé a náročné cesty. Je to důkaz, že to dělám dobře, stejně jako věřím, že je to ocenění práce mých trenérů a Českého svazu Fullcontactu, který za mnou po celou dobu mé reprezentační kariéry stojí,“ raduje se čerstvá mistryně světa.

Kov za druhé místo ukořistila Klára Strnadová a dvě bronzové medaile přivezly Šárka Melínová a Tereza Cvingerová.

„Jsme hrozně rádi, že jsme se konečně dostali takhle vysoko, protože za těch dvacet dva pořádaných světových šampionátů jsme udělali obrovský skok. Pamatuju si, když jsme před deseti lety jezdili domů bez medailí,“ komentuje vydařené mistrovství státní trenér Martin Zavoral.