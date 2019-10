V pátek začne prodej vstupenek na Krpálka a spol. při domácím ME | iSport.cz

Judista Lukáš Krpálek prošel na mistrovství světa v Tokiu v těžké váze do semifinále a kolem půl jedné českého času ho čeká semifinále s teprve osmnáctiletým Korejcem Kimem Minjongem (v modrém). • profimedia.cz

Lukáš Krpálek to dokázal! Má první medaili z nejtěžší váhové kategorie, a rovnou zlato z MS! • Reuters

Lukáš Krpálek to dokázal! Má první medaili z nejtěžší váhové kategorie, a rovnou zlato z MS! • Reuters

Lukáš Krpálek bude největším lákadlem ME v judu • Reuters

V pátek se začnou prodávat vstupenky na judistické mistrovství Evropy v Praze, které se uskuteční od 1. do 3. května 2020. Fanoušci mohou podpořit olympijského šampiona Lukáše Krpálka, který bude útočit na čtvrtý evropský titul, i další české reprezentanty. Balíček na tři dny bude stát 1170 a 1470 korun. Ve volném prodeji, který odstartuje v 9:00 na síti Ticketportal, bude v první vlně 1500 vstupenek.

Kapacita O2 areny je pro judistický šampionát omezená kvůli prostorům na rozcvičování a pódium pro stupně vítězů. Do ochozů v prvním patře, se kterými zatím svaz počítá, se vejde 4500 lidí. Patnáct stovek míst je ale zablokováno pro delegáty, média a závodníky a dalších 1500 vstupenek se bude přednostně nabízet judistické členské základně. "Už máme objednávky od 1200 zájemců z řad členů," uvedl na dnešní tiskové konferenci Roman Ječmínek, který má pro evropský šampionát prodej vstupenek na starosti.

Mistrovství Evropy se do Prahy vrátí po 29 letech. Uskuteční se tři měsíce před olympijskými hrami v Tokiu a bude jednou z posledních akcí, kde budou moci judisté sbírat body do olympijského žebříčku.

Soutěže budou na čtyřech tatami. Dražší vstupenky první kategorie jsou na delší strany haly, ty levnější na kratší stranu. Balíček nemusí využít jen jeden člověk. "Každý, kdo si ho koupí, dostane tři samostatné vstupenky. Balíček se dá rozdělit mezi tři lidi. I během jednoho dne navíc bude možné z haly odejít a vrátit se a vstupenka bude přenosná, takže může někdo jiný přijít dopoledne a odpoledne," popisoval Ječmínek. V pátek a v sobotu začne dopolední program v 11 hodin, v neděli v 11:30. Odpolední finálové bloky budou od 16:00.

O prodeji vstupenek na jednotlivé dny zatím pořadatelé neuvažují. Naopak jsou připraveni navýšit kapacitu v případě mimořádného zájmu. Mohli by využít čtvrté patro, které mají zatím částečně vyhrazené pro mladé judisty s akreditací, kteří budou mít v rámci ME svůj program. Řádově stovky vstupenek by se měly uvolnit, až bude jasný přesný počet akreditovaných novinářů a delegátů.