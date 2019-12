Krpálek: Doufám, že jsem „Koudelku“ překonal, ten mu přál šťastné dny | iSport.cz

Tihle dva se dobře znají. Před třemi lety si při oslavách Krpálkova olympijského zlata z Ria potykali a na pražské Folimance předvedli fanouškům zápas, k němuž Sobota nastoupil v Koudelkově stylu v pantoflích, během zápasu si odskočil, protože si potřeboval něco zařídit. A skončilo to vyhlášením Hikiwake! To v judu znamená remízu.

„Několikrát jsme se potkali po olympiádě, kdy jsme si udělali hezkou fotku. Donedávna to byl nejslavnější český judista, doufám, že už jsem ho překonal. Jestli ne, tak na tom zapracuju,“ prohlásil Krpálek chvíli poté, co podruhé v kariéře potěžkal korunu pro Sportovce roku.

Než se k ní opět dostal, moderátorka večera Daniela Písařovicová na podium pozvala Sobotu, alias Koudelku. A hned zjišťovala, kde nechal závodník věhlasného klubu STS Chvojkovice-Brod kimono.

„Krpálek mi ho vzal,“ nenechal se Sobota vyvézt z míry. A přiznal, že při natáčení scén z juda ve vršovické sokolovně mu pomáhal záskok.

„Takový to, jak si ho přehodím přes záda, to jsem nedělal já, to za mě dělal double. Rád bych to uměl, teď by to asi nebylo moc platný,“ prohlásil Sobota.

Když pak Krpálkovi gratuloval k vítězné koruně, herec připomněl jednu ze zásadních linek slavné komedie, v níž je Koudelkův život řízen kondiciogramem šťastných a kritických dní.

Sportovec roku Krpálek: Velký úspěch. Vánoce stráví s rodinou v Thajsku

„Přeju ti, abys na těch závodech měl vždycky šťastnej den,“ řekl Sobota Krpálkovi.

To by se Krpálkovi v příští sezoně určitě hodilo. Vstupuje do ní jako světová jednička a mistr světa v těžké váze. A je připraven na to, že si ho budou chtít soupeři na olympiádě v Tokiu nebo na květnovém mistrovství Evropy v pražské O2 areně podat.

„Bylo by samozřejmě hezké, kdyby si to člověk mohl takhle naplánovat, kdyby ten šťastný den byl na olympiádě, nebo tady na mistrovství Evropy v Praze,“ usmíval se Krpálek. „To by bylo supr, ale takhle to ve sportu nefunguje. Jednou má člověk blbé dny, jindy dobré. My můžeme doufat, že v nejdůležitější okamžik budeme mít správné dny, a že se nám ty špatné vyhnou.“