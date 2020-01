Liberecký kraj znovu zaválel, ovládl zimní olympiádu dětí a mládeže | iSport.cz

Letošní IX. ročník olympiády hostil Karlovarský kraj, který předal pomyslnou štafetu Olomouckému kraji, který bude pořádat letní hry v příštím roce.

S celkovým pořadím krajů mohl v závěru karlovarské olympiády zamíchat hokejový turnaj. Moravskoslezský kraj s hlasitou podporou tribun v semifinále zdolal Vysočinu až v samostatných nájezdech.

Královéhradecký kraj se nadřel méně, postup do finále si zajistil především výbornou první třetinou. Ve finále si Moravskoslezský kraj došel pro zlato s konečným skóre 4:2.

VIDEO: Tak vypadala olympiáda dětí a mládeže

Na středeční závody jednotlivců ve skikrosu na Klínovci navázala soutěž družstev a pro prvenství si dojel Kraj Vysočina. Týmovou disciplínu na závěr připravili i organizátoři běžeckého lyžování. Na Jahodové louce soutěžily krajské štafety složené vždy ze tří chlapců a tří dívek. S náskokem 14 sekund na Královéhradecký kraj si pro vítězství dojel tým Libereckého kraje.

Patronem akce byl olympijský vítěz v moderním pětiboji David Svoboda, který se momentálně aktivně věnuje rozvoji a podpoře sportu u dětí a mládeže. „Za mých mladých let žádné podobné akce nebyly. Dnešní děti mají obrovskou výhodu, protože to mají profesionálně zorganizované na takové krásné akci jako je Olympiáda dětí a mládeže. Je to úžasná věc, kdybych to já zažil, byl bych určitě o něco šťastnější dítě,“ říká Svoboda.

Partnerem akce je tradičně Toyota, která dlouhodobě podporuje sportování dětí a je také partnerem Českého olympijského i paralympijského výboru.

David Svoboda je patronem olympiády dětí a mládeže • Foto

V biatlonu se štafetový závod jel už ve středu a program zde uzavřel opět čtyřkilometrový sprint, který se tentokrát konal v německé Skiareně Fichtelberg. Mezi chlapci se dařilo Královéhradeckému kraji, jehož reprezentant Lukáš Kulhánek zkompletoval sbírku zlatých medailí ze všech tří dní. Mezi dívkami formu potvrdila Hanka Randáková z Jihočeského kraje.

Vítězové třetího a čtvrtého soutěžního dne si medaile a poháry převzali večer ve slavnostní atmosféře KV Areny, která hostila i závěrečný ceremoniál.