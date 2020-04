TOP 5 extrémních sportů: sjezd aktivní sopky nebo skákání z útesu do moře | iSport.cz

1. Sjezd aktivní sopky

Francouz Eric Barone sjel sopku na kole a zapsal se při své rychlosti 172 kilometrů v hodině do Guinnessovy knihy rekordů. Na sjetí sopky nepotřebujete žádný zvláštní skill. Stačí kombinéza a potřebná dávka odvahy.

2. Cliff diving - skákání z útesu do moře

I když člověka tento extrémní sport naplní adrenalinem pouze na pár vteřin, i přesto patří k těm nejnebezpečnějším. Skákání z útesu do nevyzpytatelného moře může být totiž stejně rizikové jak pro laika, tak i profíka.

3. Slacklining

Slacklining není pro žádné akrofobiky neboli lidi, kteří mají panický strach z výšek. Pokud si dáte lano v Riegrových sadech mezi dva stromy, tak nebudete mít problém. Pokud vás ale napadne napnout špagát z jedné skály na druhou, tak už mluvíme o extrémním sportu. Vylézt na samotný vrchol není sranda, ale přelézt na druhý desítky metrů nad zemí to je umění.

4. Volné lezení

K tomuto stylu horolezectví člověk nepotřebuje nic kromě jištění. Jde o pokoření hory lezcem pouze přírodním způsobem. Volné lezení znamená bez jakýchkoliv opor a technických zařízení. Jednoduše řečeno, přijdete ke skále a lezete. Jediné co je povolené je jištění a ani to někteří extrémisté nevyužívají.

5. Wingsuit Flying

Kdo by nechtěl umět létat. Díky Wingsuit už to není nemožné! Musíte na to mít ale pořádnou dávku odvahy, protože při tomto extrémním sportu se vám nalije adrenalin do celého těla. Stačí k tomu vystoupat na blízkou skálu nebo budovu a skočit.