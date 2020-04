Uvolnění vítáme. Je ale třeba přesně určit pravidla, říká šéf ČUS Jansta | iSport.cz

Jde tedy podle vás nyní o krok správným směrem?

„Ano, sport není jen o sportovní činnosti, ale souvisí se zdravím, psychikou a další odolností vůči onemocněním. Je to prevence a ta je v této době důležitá. Dochází k postupnému uvolňování, po kterém voláme. Na druhou stranu ale bude třeba to mít přesně stanovené – co je psáno, to je dáno, přičemž aby se nehledaly různé výklady. Doufám, že tak vláda a krizový štáb stanoví vše přesně, abychom věděli, jak se bude co uvolňovat. Potřebujeme přesná pravidla, která v tuto chvíli neznáme. Musíme je nastudovat a budeme o nich informovat své členy.“

Jakým sportům to nejvíce pomůže?

„Rozhodně jsou to ty venkovní. Golf, tenis, cyklistika, nebo sporty, které jsou spojené se silnicí či trávou, kde mohou lidé běhat, chodit, ale zároveň nejsou tak blízko sebe. Pomůže to jak občanům, tak i těm, co nesportují, ale půjdou si třeba jen zajezdit na kole nebo pochod, kde by mohli od sebe dodržovat odstup.“

Ten je přitom hlavní podmínkou, že? Minimalizovat užší kontakt.

„Ano. To, kde je možné udržet rozestup minimálně metr nebo dva a mít ten rekreační pohyb, který je pro stávající dobu ideální.“

Černého Petra proto drží v tuto chvíli halové sporty?

„Kontaktní sporty venkovní a všechny halové.“

Naděje pro vrcholové sportovce? Prymula promluvil o uvolnění opatření, do akce by mohla jít Kvitová i Plíšková

Jak je ale těžké v této době správně trefit, co je ještě dobré a co už naopak moc riskantní?

„Četl jsem stanoviska profesora Koláře a teď vystoupil rektor Univerzity Karlovy, pan profesor Zima, kdy jednoznačně volají po naplánování uvolnění. Chránit zdraví je sice jedno, ale jde i o to, aby to zdraví nebylo postižené tím, že lidé nebudou mít práci, bude totální ekonomická krize a dojde k jiným psychickým problémům, které souvisí s možnou bídou. Je tedy důležité, aby se vše dělalo zlatou střední cestou a jestli dojde k uvolnění, tak to zlatá střední cesta je. Vítám, že už se mluví o tom, že se to vládě podařilo podchytit včas, zdravotnictví to zvládá a proč tedy omezovat lidi, kteří nejsou v rizikových skupinách, že by se nemohli postupně začít vracet do normálního života.“

S vládou jste v kontaktu na jaké bázi?

„Intenzivně komunikujeme s předsedou Národní sportovní agentury Milanem Hniličkou a on pak hovoří s panem Prymulou a panem premiérem Babišem. Jde o to, abychom je zbytečně nezahltili, protože také řeší spoustu dalších důležitých věcí. Milan Hnilička je tudíž s námi v kontaktu, zná naše požadavky a ví, co se děje, takže si myslím, že je to v současné době asi jediná možná komunikace a tlak, který je možný vyvíjet. Vydávat naopak jedno mediální prohlášení za druhým nemá smysl. Nechceme se účastnit politického boje, ale jde nám o faktické vytváření podmínek navrácení našich občanů do normálu.“

Co za kroky byste si pak představoval v dalších týdnech?

„Postupně uvolnit jednotlivá sportoviště. Třeba začít od deseti, dvaceti osob, aby se dalo vevnitř běhat, sportovat, používat šatny a hygienická zařízení… To ale vše záleží na tom, aby když teď dojde k uvolnění, zároveň nedošlo k nárůstu onemocnění. Pokud se po čtrnácti dnech uvidí, že to funguje, mohlo by dojít k dalším krokům. Prostě by postupně během měsíce a měsíce a půl mohlo dojít k postupnému uvolnění.“

Máte přehled o tom, kolik sportovních klubů a jednot je v současné době kvůli pandemii v ekonomické krizi?

„Je potřeba si uvědomit, že období koronaviru bohužel prohloubí krizi, zejména u spolků, které spravují sportovní areály a nemají v současné době příjmy. Platí za elektriku, plyn a často už jsou na dně svých účtů. Proto je pro ně toto uvolnění velmi důležité a budou zase moci pronajímat svá hřiště a tím získat určitý přísun peněz.“